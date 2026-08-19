Полиција приликом претреса пронашла канабис и спид

Аутор:АТВ редакција
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Полиција је у Доњем Вакуфу у претресу куће, окућнице, пратећих објеката, возила и лица чији су иницијали С. З. /34/ пронашла већу количину канабиса и спида, а дрога је пронађена и код једног лица из Бугојна, саопштено је из МУП-а СБК.
Полиција је пронашла дрогу која је била упакована за даљу дистрибуцију, односно уличну продају, те дигиталну вагу за прецизно мјерење.
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Полиција у Бугојну контролисала је лице чији су иницијали З. Б. /28/ и пронашла одређену количину спида.
У сарадњи са надлежним кантоналним тужилаштвом, против осумњичених се подузимају законом прописане мјере и радње.
(Срна)
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