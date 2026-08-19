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Ватрогасци спасили мајку и дијете из запаљеног стана

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Аутор:

АТВ редакција
19.08.2026 10:23

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Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.
Фото: Pixabay

Права драма одиграла се данас у Трговачкој улици у београдском насељу Жарково, када је на трећем спрату једне стамбене зграде избио пожар.

Пламен је захватио стан, због чега су на терен одмах упућене екипе ватрогасно-спасилачке јединице.

Брзом и ефикасном интервенцијом ватрогасци су у рекордном року стигли на лице мјеста и из запаљеног стана успјели да извуку мајку и сина, док су из зграде евакуисана још три станара.

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- Све се одиграло веома брзо. Ватрогасци су стигли за неколико минута и одмах започели акцију спасавања. Најважније је да су мајка и син безбједно извучени из стана и да нема повријеђених - рекао је извор Курира.

Пожар је убрзо локализован, чиме је спријечено његово даље ширење на остале станове у згради.

На сву срећу, у овом инциденту није било повријеђених, а надлежне службе ће утврдити узрок избијања пожара. Истрага је у току.

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Тагови :

пожар

Београд

Ватрогасци

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