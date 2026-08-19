Ана Севић открила чим се бавила прије пјевања: Плачући сам ишла на посао

Аутор:АТВ редакција
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Данас је публика препознаје као успјешну пјевачицу и водитељку, али пут Ане Севић до јавне сцене није био праволинијски.
Прије него што је одлучила да се препусти музици, радила је посао који јој је доносио сигурност и одличну плату, али јој није доносио оно најважније - задовољство.
Чиме се бавила Ана Севић прије пјевања открила је она сама, признајући да је за одлуку да промијени живот било потребно доста храбрости.
Ана данас ужива у пословном и приватном животу, а публика је посљедњих година посебно завољела у улози водитељке музичког такмичења. Ипак, њен први професионални пут био је потпуно другачији од онога који би многи могли да претпоставе.
Прије него што је стала пред телевизијске камере и посветила се музици, Ана је годинама радила канцеларијски посао, а чак је водила и фирму. Имала је, како је сама признала, одличну плату и сигурност, али је сваког јутра на посао одлазила са осјећајем незадовољства.
"Волим да сама погријешим или да сама изаберем тај прави пут. Када сам кренула да пратим своје снове и оно што волим схватила сам то, када сам напустила посао који сам радила пет година, канцеларијски посао гдје сам водила фирму, плачући сам ишла на посао, имала сам фантастичну плату, ја сам била несрећна до сржи", признала је једном приликом Ана.
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Та одлука била је једна од највећих прекретница у њеном животу. Умјесто сигурности коју је пружао посао, Ана је изабрала неизвјесност и одлучила да се посвети ономе што је одувијек вољела - музици.
Прије пјевања направила велики заокрет
Пут ка музици почела је да гради далеко од очију јавности. Није жељела да најави своје планове свима око себе, већ је прве кораке направила у потпуној тајности.
"Кришом сам отишла на аудицију, кришом на часове пјевања код Александре Радовић да нико није знао и само сам рекла ја ћу се бавити пјевањем и од тог тренутка сам срећна. Радим оно што волим и битно је да будем сама са собом у договору", додала је тада.
Управо је одлука да послуша себе промијенила њен животни правац. Ана се пријавила за "Звезде Гранда", гдје је публика имала прилику да упозна њен таленат, а музика је убрзо постала дио њеног професионалног живота.
Иако је данас музичку каријеру ставила у други план, Ана не крије да пјевање за њу и даље представља велику љубав. Тренутно је посвећена водитељском послу и породици, а публика је са великим симпатијама прихватила у новој улози.
Занимљиво је да је и њен образовни пут био другачији од онога што је касније изабрала као професију. Ана Севић рођена је 1985. године у Ужицу, гдје је провела дјетињство и завршила основну школу "Душан Јерковић". Потом се, када је имала 15 година, са породицом преселила у Београд.
У пријестоници је похађала Средњу туристичку школу и била добар ђак, иако јој природне науке нису биле међу омиљеним предметима. Ипак, ни школовање ни први посао нису одредили њен коначни професионални пут.
Ана је показала да понекад сигурност није довољна ако човјек није срећан оним што ради. Зато је одлучила да ризикује и послуша оно што је жељела још од раније. Аудиције, часови пјевања и касније појављивање у "Звездама Гранда" били су први кораци ка животу у којем је, како је рекла, коначно била срећна.
Данас Ана Севић има могућност да се осврне на тај период и види колико је једна храбра одлука промијенила њен живот. Иако је тренутно успјешна водитељка и посвећена породици, музика је остала дио њеног идентитета, а њен примјер показује да није увијек лако напустити сигурну зону - али да се понекад управо иза такве одлуке крије пут ка животу који заиста желимо, пише Hello.
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