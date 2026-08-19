Естетски хирург раскринкао српску естраду: Открио шта су пјевачице кориговале на лицу

Аутор:АТВ редакција
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Познате пјевачице често се у јавности представљају као потпуно природне љепотице, али естетски хирург Немања Петровић одлучио је да раскринка домаћу естраду и открије ко је заправо шта кориговао на свом лицу.
Од минималних промјена па све до уочљивијих захвата, хирург је детаљно анализирао изглед српских познатих звијезда.
Иако влада мишљење да се Рада Манојловић није подвргла пластичној хирургији и да тврди да није имала корекције на лицу, хирург Петровић открива потпуно другачије стање. Према његовим ријечима, Рада се заправо није пуно мијењала и успјела је да задржи свој препознатљив лик, али је ипак кориговала усне, нос и зубе.
"Оно што је она променила су усне. Чини ми се нос, али то је била минимална корекција", објашњава хирург.
Он је посебно похвалио промјену на њеним зубима, истичући да му се то на Ради највише свиђа, а многи остану у чуду када виде како је Рада некада изгледала.
За Анабелу Атијас естетски хирург истиче да је природно лијепа жена, али наводи да је и она кориговала усне. Према његовим ријечима, Анабела има управо оне црте лица које младе дјевојке најчешће траже када долазе код њега на корекције.
Хроника
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"Она има то што се тражи, што пацијенти траже. Изражене јагодице, изражен jawline (линију вилице). Усне које се види да су кориговане, али потпуно су природне", рекао је за Курир, додајући да неко ко није у овом послу то можда не би ни примијетио.
Иначе, Анабела у јавности важи за најзгоднију баку на естради.
Када је ријеч о Милици Тодоровић, хирург наводи да је она урадила свега неколико ствари на себи. Поуздано зна да је кориговала нос и усне, док за јагодице у овом тренутку само нагађа.
Петровић је посебно похвалио њен тен: "Милица има јако лијеп тен, млада је и тај тен иде с годинама".
Он додаје да професионална шминка некада може и визуелно да постара дјевојке, због чега је Милица са својим чистим теном без шминке изузетно лијеп призор за видјети.
"Сека је радила доста тога на себи", јасан је естетски хирург.
Он сматра да пјевачица данас изгледа љепше него на почетку каријере када се појавила са великим хитом "Црно и златно".
Према његовој процјени, Секино лице је добило такозвани "младалачки троугао" који иде на горе. Петровић вјерује да је Сека радила јагодице и усне, а можда чак и браду, мада му се ипак чини да су њена брада и нос остали природни.
За Индиру Радић хирург Петровић има само ријечи хвале, истичући да се она уопште није пуно промијенила од тренутка када је сазнао за њу, па чак ни уживо. Иако вјерује да пјевачица ради на њези свог лица, те корекције се уопште не примјећују. Због тога Индира изгледа потпуно природно, скривено, самоувјерено, свјеже и наспавано.
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