Помирили се Карлеуша и Тошић: Снимљени заједно у ресторану

Аутор:АТВ редакција
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Музичка звијезда, Јелена Карлеуша, прославила је 48. рођендан у једном луксузном ресторану, а окупила је најближе пријатеље и чланове породице.
На друштвеним мрежама се појавио снимак са славља, а многи су остали у чуду када су поред слављенице угледали њеног бившег мужа, Душка Тошића.
Они до скоро нису били у добрим односима, о чему су брујали домаћи медији, а сада су, како се наводи, ријешили да "закопају ратне сјекире", прије свега због кћерки, преноси Телеграф.
Њихове насљеднице, Атина и Ника Тошић, припремају се за велико рођенданско славље. Атина прославља пунољетство, док њена млађа сестра Ника пуни 17. година, на исти дан.
Јелена и Душко заједно организују њихову рођенданску журку о којој ће се дуго причати, па их је то поново спојило.
Иначе, Душко Тошић је заједно са осталим званицама пјевао Јелени рођенданску пјесму, а како је све изгледало, погледајте у објави испод.
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