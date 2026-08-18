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Помирили се Карлеуша и Тошић: Снимљени заједно у ресторану

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Аутор:

АТВ редакција
18.08.2026 21:35

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Помирили се Карлеуша и Тошић: Снимљени заједно у ресторану
Фото: Instagram

Музичка звијезда, Јелена Карлеуша, прославила је 48. рођендан у једном луксузном ресторану, а окупила је најближе пријатеље и чланове породице.

На друштвеним мрежама се појавио снимак са славља, а многи су остали у чуду када су поред слављенице угледали њеног бившег мужа, Душка Тошића.

Они до скоро нису били у добрим односима, о чему су брујали домаћи медији, а сада су, како се наводи, ријешили да "закопају ратне сјекире", прије свега због кћерки, преноси Телеграф.

Њихове насљеднице, Атина и Ника Тошић, припремају се за велико рођенданско славље. Атина прославља пунољетство, док њена млађа сестра Ника пуни 17. година, на исти дан.

Јелена и Душко заједно организују њихову рођенданску журку о којој ће се дуго причати, па их је то поново спојило.

Иначе, Душко Тошић је заједно са осталим званицама пјевао Јелени рођенданску пјесму, а како је све изгледало, погледајте у објави испод.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Јелена Карлеуша

Душко Тошић

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