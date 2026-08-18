Огласила се Станија о хонорару у Елити

Аутор:АТВ редакција
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Побједница "Елите 9", Станија Добројевић, огласила се на свом Инстаграм профилу гдје је открила да су јој исплатили цијели хонорар и да ју је продукција ријалитија испоштовала.
Иначе, причало се да је старлета зарадила 400.000 евра.
Станија Добројевић тренутно ужива са породицом, а најавила је скори повратак пословним обавезама.
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"Имала сам циљ да уђем и побиједим! И успјела сам иако то нико није могао да ми гарантује. И да пошто ме сви питате, исплаћена сам, лијепо испоштована и добила сам најљепши хонорар у историји ријалитија. Послије одмора враћам се послу, емисијама, отварању Елите 10, кампањама и још многим новим стварима... Видим да некима већ много недостајем. Фалим је л' да? А моја подршка? Они су најсрећнији да ме гледају баш овдје гдје јесам са својом породицом у свом миру уз море сунце и најљепши исланд слоу лајф. Све је баш како треба да буде", написала је Станија.
Подсјетимо, Станија Добројевић је однијела побједу у Задрузи 9 Елити и освојила 100.000 евра, а Асмин је изнио тврдње да је њен хонорар у ријалитију био 400.000 евра.
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Током жестоког суочавања, он је изнио тврдње да ни Станија, али ни њена супарница Анели Ахмић (која је на крају освојила друго мјесто у суперфиналу), не заслужују побједу јер су у ријалити ушле искључиво преко његове грбаче.
"Ја сам показао да су Анели и Станија исте. Обје су ушле на мој рачун! И онда причају како треба да побједе. Анели прича како треба да побиједи, а зарађивала је три године на основу мене, док је Станија узела невјероватних 400.000 евра и као она треба да побиједи", поручио је Асмин без длаке на језику, оптужујући их да "глуме двије жртве", преноси "Телеграф".
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