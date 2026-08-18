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Огласила се Станија о хонорару у Елити

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Аутор:

АТВ редакција
18.08.2026 11:24

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Старлета Станија Добријевић
Фото: Youtube screenshot/ Zadruga

Побједница "Елите 9", Станија Добројевић, огласила се на свом Инстаграм профилу гдје је открила да су јој исплатили цијели хонорар и да ју је продукција ријалитија испоштовала.

Иначе, причало се да је старлета зарадила 400.000 евра.

Станија Добројевић тренутно ужива са породицом, а најавила је скори повратак пословним обавезама.

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"Имала сам циљ да уђем и побиједим! И успјела сам иако то нико није могао да ми гарантује. И да пошто ме сви питате, исплаћена сам, лијепо испоштована и добила сам најљепши хонорар у историји ријалитија. Послије одмора враћам се послу, емисијама, отварању Елите 10, кампањама и још многим новим стварима... Видим да некима већ много недостајем. Фалим је л' да? А моја подршка? Они су најсрећнији да ме гледају баш овдје гдје јесам са својом породицом у свом миру уз море сунце и најљепши исланд слоу лајф. Све је баш како треба да буде", написала је Станија.

Станија Добројевић
Станија Добројевић
Инстаграм

Ево колики је био Станијин хонорар

Подсјетимо, Станија Добројевић је однијела побједу у Задрузи 9 Елити и освојила 100.000 евра, а Асмин је изнио тврдње да је њен хонорар у ријалитију био 400.000 евра.

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Током жестоког суочавања, он је изнио тврдње да ни Станија, али ни њена супарница Анели Ахмић (која је на крају освојила друго мјесто у суперфиналу), не заслужују побједу јер су у ријалити ушле искључиво преко његове грбаче.

"Ја сам показао да су Анели и Станија исте. Обје су ушле на мој рачун! И онда причају како треба да побједе. Анели прича како треба да побиједи, а зарађивала је три године на основу мене, док је Станија узела невјероватних 400.000 евра и као она треба да побиједи", поручио је Асмин без длаке на језику, оптужујући их да "глуме двије жртве", преноси "Телеграф".

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Тагови :

Станија Добројевић

Ријалити Елита

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