Због видеа о пожарима тражили бојкот њених сарадњи: Инфлуенсерка се огласила

Аутор:АТВ редакција
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Хрватска инфлуенсерка Мери Бановац, познатија као Мери Голдашић нашла се на удару бројних критика након што је на ТикТоку објавила видео који је дио јавности оцијенио непримјереним због актуелне ситуације с пожарима у Хрватској.
Видео је убрзо уклонила, али се снимак у међувремену проширио друштвеним мрежама, након чега су услиједиле бројне реакције корисника.
У објављеном видеу она је користила вирални звук у којем се говори о пожару, док је уз снимак написала: „Мој ФЈП задњих дана“. Објаву је дио јавности повезао с пожарима који су посљедњих дана погодили подручје Омиша, у којима је једна особа изгубила живот, док је причињена и велика материјална штета.
One više ne znaju šta će od sebe. Čemu se čuditi kad smo ovakvim ljenčinama i beterima dali vjetar u leđa… Sigurna sam da su izgubili pojam o svemu i samo prate AkTUeLnOsTI zarad klika. Dno. https://t.co/2YLSVsCBZ0— TaShy (@prazan_hod) August 17, 2026
Након што је схватила како је објава доживљена, инфлуенсерка је видео уклонила. Међутим, поједини корисници друштвених мрежа претходно су сачували снимак и наставили да га дијеле, због чега је случај добио додатну пажњу.
Критике нису остале само на коментарима. На друштвеним мрежама појавили су се и позиви корисницима да контактирају брендове с којима је Бановац сарађивала, тражећи од њих да преиспитају наставак сарадње.
Она се потом огласила путем Инстаграм сторија и упутила јавно извињење због спорне објаве.
„Јуче сам објавила видео који је био потпуно непромишљен и непримјерен с обзиром на трагедију која се догодила“, навела је.
Објаснила је да је неколико минута након објаве сама схватила да видео није примјерен тренутку те га је због тога одмах уклонила.
„Није ми била намјера исмијавати трагедију нити људе који су њоме погођени, али намјера не мијења чињеницу да сам погријешила. Жао ми је. Требала сам размислити прије него што сам стиснула 'објави'“, поручила је Бановац.
У свом обраћању инфлуенсерка је навела и да је још раније договорено њено учешће у хуманитарној акцији која би требала бити одржана 19. августа, а чији је циљ прикупљање помоћи за људе погођене пожарима.
(Кликс)
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