Откривен узрок смрти Кличкове бивше: Ево шта су затекле хитне службе

Аутор:АТВ редакција
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Холивудска глумица Хејден Пенетијер преминула је од посљедица срчаног застоја, усљед, како се сумња, предозирања у поткровљу зграде у Јужној Каролини.
У хитном позиву упућеном служби 911 у недјељу у 13.51, диспечер је описала Хејден, која је у тренутку смрти имала 36 година, као особу која је доживјела „срчани застој“. Неколико тренутака касније, други диспечер се чуо како говори да се сумња да је глумица доживјела предозирање у дому у Гринвилу.
Детективи су потврдили за „Дејли мејл“ да су јуче поподне одговорили на позив службе 911 који је упутио „познаник“ звијезде, наводећи да „она не реагује“.
Полицајци и болничари вршили су масажу срца, покушавајући да јој спасу живот. Глумица, која је овог петка требало да прослави 37. рођендан, проглашена је мртвом на лицу мјеста, нешто више од 40 минута након што је упућен први позив служби 911, у 14.32.
Полиција и мртвозорник истражују смрт, али су навели да „прелиминарна истрага није указала на знаке насилне смрти нити на сумњиве околности“.
Звијезда и њен повремени дечко, агент за некретнине Брајан Хикерсон, наводно су допутовали из Лос Анђелеса у Јужну Каролину, одакле је он родом, дан прије него што је преминула.
Глумица је иза себе оставила 11-годишњу кћерку Кају, а старатељство над њом раније је у потпуности препустила свом бившем вјеренику, украјинском боксеру Владимиру Кличку.
Звијезда је почела да глуми још као дијете, појављујући се у сапуницама, а затим је стекла ширу препознатљивост улогом у спортској драми „Сјећање на Титане“ из 2000. године, са Дензелом Вошингтоном, као и позајмљивањем гласа лику Дот у Пиксаровом филму „Живот буба“ из 1998. године.
Касније је стекла велику славу играјући навијачицу Клер Бенет у суперхеројској драми „Хероји“, прије него што је шест сезона тумачила лик кантри пјевачице Џулијет Барнс у серији „Нешвил“.
За ту улогу зарадила је двије номинације за Златни глобус у категорији најбоље споредне глумице, док је њено пјевање забиљежило 11 улазака на америчке Билбордове листе најслушанијих кантри пјесама.
Филмске улоге Хејден Пенетијер укључују филм „Сви у борбу: Све или ништа“ из 2006. године, комедију-драму „Кроз живот са Хелен“, као и улогу Кирби Рид у остварењима „Врисак 4“ и „Врисак 6“.
Раније је заступник Хејден Пенетијер потврдио њену смрт, рекавши да ће је породица памтити као „неописиву свјетлост“ која је донијела „неизмјерну љубав и радост свима који су је познавали“.
У изјави њеног оца Скипа наводи се:
„Са дубоким болом дијелимо вијест о трагичном одласку наше вољене Хејден. Била је неописива свјетлост и сила природе која је донијела неизмјерну љубав и радост свима који су је познавали – и милионима који су је гледали на екранима.“
Њен отац је такође замолио да се породици пружи приватност док „одвајају вријеме да прихвате овај незамислив губитак“.
(Курир)
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