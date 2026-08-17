Сенидах нападнута током наступа у Хрватској, концерт одмах прекинут

Аутор:АТВ редакција
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Пјевачица Сенида Хајдарпашић познатија као Сенидах нападнута је на наступу у Хрватској, након чега је прекинула свој концерт у познатом клубу.
Наиме, прије неколико дана, Сенида је наступила у једном хрватском клубу, а у току наступа се догодио инцидент.
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Сенидах је прекинула свој наступ и обратила се организатору и обезбјеђењу и одмах захтијевала да пронађу оног ко ју је гађао.
- Овако, ко је видио? Молим вас, молим вас само ако можете то да средите, иначе нећемо наставити само то да кажем - обратила се она.
Како је објаснио један дечко, Сениду су једно вријеме гађали ледом из публике, због чега је она побјеснила.
- Увијек се нађе неко ко мисли да је препаметан, па су је гађали ледом - рекли су.
Гостујући у подкасту, регионална музичка звијезда признала је да је током година чула разне приче, али да ју је једна посебно изненадила.
Сцена
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- Стварно нема везе с мозгом да ми кажу да сам била мушко. Мислим, оно као, и да јесам, али нисам. То је као... И они знају, они то знају: "Јој, знам ја." Знаш ти... - рекла је Сенидах.
(Телеграф.рс)
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