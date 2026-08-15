Након виралног снимка са свадбе Митар Мирић скочио на топ листи: Стари хит престигао познате репере

Аутор:АТВ редакција
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Легендарни пјевач Митар Мирић, чије пјесме већ деценијама доказано не познају генерацијске границе, нашао се на ранг-листи најчитанијих текстова на којој је заузео високо друго мјесто.
Посебно је занимљиво и изненађујуће што се на овој листи Митар Мирић нашао далеко испред репера Реље Поповића и Михајла Веруовића Војажа, који тренутно важе за једне од најпопуларнијих и најтраженијих извођача на регионалној реп сцени.
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Овакав резултат јасно показује да интересовање за Митрове пјесме не јењава, чак ни у времену када млађе генерације углавном бирају потпуно другачије музичке правце.
Оволико интересовање за текст нумере “Дотакни ме” је аутентичан видео-снимак са једне свадбе, који је дословно одушевио читав регион.
Невјероватна енергија, опуштени момци и оригинална атмосфера са овог весеља привукли су огромну пажњу јавности на друштвеним мрежама. Снимак је брзином свјетлости постао општи хит, а пратиоци су у коментарима одушевљено писали да ни чувени режисер Емир Кустурица не би могао боље да осмисли и режира овакве сцене.
Невјероватна енергија, опуштени момци и оригинална атмосфера са овог весеља привукли су огромну пажњу јавности на друштвеним мрежама.
Снимак је брзином свјетлости постао општи хит, а пратиоци су у коментарима одушевљено писали да ни чувени режисер Емир Кустурица не би могао боље да осмисли и режира овакве сцене.
(Блиц)
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