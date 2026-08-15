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Након виралног снимка са свадбе Митар Мирић скочио на топ листи: Стари хит престигао познате репере

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Аутор:

АТВ редакција
15.08.2026 17:14

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Пјевач Митар Мирић у црвеном одијелу гостује у емисији.
Фото: YouTube/Screenshot/AmiG Show

Легендарни пјевач Митар Мирић, чије пјесме већ деценијама доказано не познају генерацијске границе, нашао се на ранг-листи најчитанијих текстова на којој је заузео високо друго мјесто.

Посебно је занимљиво и изненађујуће што се на овој листи Митар Мирић нашао далеко испред репера Реље Поповића и Михајла Веруовића Војажа, који тренутно важе за једне од најпопуларнијих и најтраженијих извођача на регионалној реп сцени.

поскок

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Овакав резултат јасно показује да интересовање за Митрове пјесме не јењава, чак ни у времену када млађе генерације углавном бирају потпуно другачије музичке правце.

Снимак са свадбе залудио регион

Оволико интересовање за текст нумере “Дотакни ме” је аутентичан видео-снимак са једне свадбе, који је дословно одушевио читав регион.

Невјероватна енергија, опуштени момци и оригинална атмосфера са овог весеља привукли су огромну пажњу јавности на друштвеним мрежама. Снимак је брзином свјетлости постао општи хит, а пратиоци су у коментарима одушевљено писали да ни чувени режисер Емир Кустурица не би могао боље да осмисли и режира овакве сцене.

Невјероватна енергија, опуштени момци и оригинална атмосфера са овог весеља привукли су огромну пажњу јавности на друштвеним мрежама.

Снимак је брзином свјетлости постао општи хит, а пратиоци су у коментарима одушевљено писали да ни чувени режисер Емир Кустурица не би могао боље да осмисли и режира овакве сцене.

(Блиц)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Митар Мирић

Пјевач

естрада

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