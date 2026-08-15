Казне до 1.500 КМ: Грађани добили озбиљно упозорење

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Због дуготрајног сушног периода и високих температура зрака на подручју Тузле повећана је опасност од избијања пожара на отвореном, због чега је градска Служба цивилне заштите упутила апел грађанима на максималан опрез.
Грађанима се посебно савјетује да не пале ватру у близини шума, њива и површина прекривених сухом травом, јер се пожари у оваквим временским условима могу веома брзо проширити и тешко ставити под контролу.
БиХ
Кошарац: ЦИК није брига за изборну вољу грађана
Из Цивилне заштите Тузле подсјећају да је забрањено паљење корова, суве траве и ниског растиња на пољопривредним и другим површинама, као и ложење ватре у близини шума, викендица и викенд-насеља. Такође, грађани се упозоравају да не остављају роштиље, ватру или запаљиве материјале без надзора.
Како наводе из Цивилне заштите Тузле и најмања непажња може имати озбиљне посљедице по људске животе, имовину и околину, али и додатно ангажовати ватрогасне снаге које би у том тренутку могле бити потребне за интервенције на другим локацијама.
Надлежни подсјећају и на законске санкције. Према Закону о шумама Тузланског кантона, физичка особа која ложи ватру супротно прописима може бити кажњена новчаном казном од 500 до 1.500 КМ.
Свијет
Мајка феном за косу спалила бебу: Ево колико ће провести иза решетака
Кривичним законом Федерације БиХ предвиђене су и новчане те затворске казне за изазивање шумског пожара, као и за изазивање опће опасности од пожара којим се угрожавају животи људи и имовина.
Грађани који примијете дим, ватру или сумњиве активности позвани су да их одмах пријаве Професионалној ватрогасној јединици Тузла на број 123, Оперативном центру цивилне заштите на 121 или полицији на број 122.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
22
36
22
21
22
15
21
57
21
48
Тренутно на програму