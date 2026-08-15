Мајка феном за косу спалила бебу: Ево колико ће провести иза решетака

Аутор:АТВ редакција
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Мајка у Шкотској која је феном за косу спалила своју бебу на смрт – до те мјере да су истражиоци у први мах помислили да је дијете страдало у разбукталом пожару – служиће само шест година затвора за овај злочин.
Штавише, док је чекала суђење на слободи уз кауцију, било јој је дозвољено да путује у иностранство и проводи се на одмору.
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Кортни Гартшор (28), која је конзумирала алкохол у тренутку када је сама водила рачуна о одојчету, изложила је малу Далију-Роуз Гартшор "знатној и дуготрајној топлоти" по глави и тијелу помоћу електричног апарата, нанијевши јој смртоносне повреде, преноси Тајмс оф Лондон.
Радници хитних служби који су позвани у њен дом у Питерхеду 30. септембра 2023. године, изјавили су да су повреде дјетета биле толико тешке да су у првом тренутку вјеровали да је изгорјела у пожару. Смрт је констатована на лицу мјеста.
Гартшорова је ухапшена у новембра 2023. године, након што је покренута истрага о смрти дјетета, а прошлог мјесеца је пред Високим судом у Абердину осуђена за убиство из нехата своје ћерке.
Судија Сајмон Колинс је описао случај као риједак и узнемирујући.
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"Ово је трагично колико и ужасно. Морачете да живите остатак живота знајучи да сте одговорни за њену смрт", рекао је Гартшор. Додао је да је то било грубо кршење најосновније родитељске дужности.
Судија је прихватио да Гартшор није имала намјеру да повриједи или убије бебу, али је нагласио да је крива за највиши степен нехата. Према његовим ријечима, морало јој је бити очигледно да је Далија-Роуз у тешком стању и да трпи болове.
„Упркос једногласној пресуди пороте, јасно је да оптужена и даље не прихвата у потпуности своју кривицу“, рекао је судија Колинс. „Стога не прихватам да је до сада показала истинско кајање за оно што је учинила“, додао је.
Стручњаци тужилаштва сматрају да је вјероватни узрок смрти Далије-Роуз била хипертермија и топлотни удар, а не саме опекотине. Суд је чуо да је Гартшор користио фен за косу на беби до сат времена. Ово је резултирало опекотинама на око 18 процената њеног тијела, посебно на глави, врату, горњем дијелу трупа и једној руци.
Адвокат одбране рекао је да су повреде озбиљне, али је додао да докази показују да ће се вјероватно опоравити од њих. Главни инспектор Џејмс Каландер је раније коментарисао случај.
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"Дјеца су незаштићена и треба их чувати. Смрт било ког дјетета је посебно потресна, али смрт дјетета од руке родитеља је неописиво узнемирујућа", изјавио је полицијски инспектор након што јој је изречена пресуда.
"Сви који су учествовали у овој истрази били су дубоко погођени околностима смрти Далије-Роуз, али наш посао је да откријемо истину и обезбиједимо да лице одговорно за то буде приведено правди".
Гартшор тврди да се не сјећа догађаја.
Адвокат одбране Мари Макара описао је случај као заиста трагичан и узнемирујући. Извјестио је да је, од када је у притвору, Гартшор проводила око 23 сата дневно у ћелији, што је неопходно за њену безбједност.
Рекао је суду да Гартшор има историју траума из дјетињства, проблема са менталним здрављем, предозирања и самоповређивања.
Међутим, тврдио је да је она адекватно бринула о беби све до ноћи њене смрти. Гартшор и даље тврди да се не сјећа да је користила фен за косу на својој кћерки. Макара је рекао да не може да понуди разумно објашњење за поступке свог клијента.
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Нагађао је да је беби можда било хладно и да је Гартшор несмотрено покушала да користи уређај као извор топлоте. Гартшор се придружила рочишту о изрицању пресуде путем видео-линка. Носила је тамноплаву затворску униформу, плакала је и била је видљиво потресена.
Шкотски конзервативци оштро су критиковали владајућу Шкотску националну странку (СНП) када је у јавност доспјела информација да је Гартшоровој било дозвољено да отпутује на одмор у Турску у мају прошле године, упркос томе што се налазила на слободи уз кауцију због овог монструозног убиства.
Током тог путовања, момак њене мајке објављивао је фотографије на којима је била и Гартшорова, уз описе "породица" и "вријеме за журку", наводи овај медиј.
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На другим фотографијама видјело се како мајка ужива у опуштајућој блатној купки, пјева на караокама и чак показује средњи прст у камеру.
(Курир)
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