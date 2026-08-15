Одата пошта Споменку Гостићу - најмлађем одликованом погинулом борцу ВРС

Аутор:АТВ редакција
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У Петрову је данас одржана манифестација "Споменкови дани Озрена" на којој је указано да треба чувати и преносити млађим генерацијама сјећање на малог див-јунака Споменка Гостића, најмлађег одликованог погинулог борца Војске Републике Српске.
Организатор догађаја Миле Савић изјавио је новинарима да су у претходном периоду обиљежаване годишњице од Споменкове погибије, а да се од ове године обиљежава и његов рођендан - 15. август како би од заборава били сачувани његов лик и дјело.
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Он је рекао да је задовољан што се данашњој манифестацији самоиницијативно придружио велики број коњара и кочијаша из Републике Српске и Србије који су изразили жељу да симболично одају пошту младом хероју који је у Одбрамбено-отаџбинском рату на маглајском ратишту коњском запрегом превозио рањенике и развозио храну на линији, при чему је и рањаван.
Начелник општине Петрово Озрен Петковић захвалио је Савићу и учесницима што су се на Споменков рођендан окупили на Озрену како би се млада покољења упознала о дешавањима у минулом рату.
У оквиру манифестације положени су вијенци код спомен-бисте Споменку у порти Манастира Светог Николе, у којем је служен помен.
Представник Коњичког клуба "Вранац" из Бијељине Борко Симић каже да му је била част да учествује у данашњој манифестацији у знак сјећања на овог храброг дјечака.
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Шеснаестогодишњи коњар Митар Бијелић из Модриче рекао је да данас јаше како би одао почаст Споменку и да би младе генерације чувале сјећање на овог хероја, преноси "Срна".
Смиљка Благојевић из Горњег Раковца, чија је сестра Симуна заједно са баком Споменка Гостића погинула од муслиманске гранате у Улишњаку, каже да је добро познавала Споменка и његов тежак животни пут.
Учеснике данашњег дефилеа благословио је настојатељ Манастира Светог Николе, игуман Гаврило.
У оквиру манифестације на платоу у Калуђерици одржан је програм у којем је наступило Културно-умјетничко друштво "Милован Гајић" из Петрова, а за учеснике је приређен ручак током којег су уручене плакете и захвалнице.
Споменко Гостић рођен је 15. августа 1978. године у Добоју.
Након што је у рату остао сам, Споменко се придружио војсци, гдје је прво био курир, да би касније развозио храну војницима.
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Неколико мјесеци прије погибије наишао је на мину док је коњском запрегом развозио храну по линији, када је и лакше рањен.
Касније је отишао код артиљераца. Погинуо је од гранате 20. марта 1993, недалеко од свог села Јовићи на планини Озрен. Тада је, осим њега, живот изгубило још пет српских војника.
Млади херој са Озрена добио је спомен-бисту у Добоју која је 20. марта 2014. године постављена у порти Спомен-храма Рођења Пресвете Богородице.
Чланови Удружења дјеце погинулих бораца "Насљеђе" Републике Српске из Бијељине обновили су 2017. године споменик на мјесном гробљу Горњи Улишњак, а добојски умјетник Дени Божић осликао је мурал са Гостићевим ликом у Улици војводе Степе у Добоју.
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Спомен-кип Споменка Гостића постављен је 24. августа 2021. године у порти Манастира Светог Николе у Петрову.
О Споменку је снимљен четрдесетпетоминутни документарни филм "Споменко на вјечној стражи" и написана књига "Споменко и Озрен", чији је аутор Миле Савић.
Удружење стрип аутора и обожавалаца стрипа Републике Српске "Девета димензија" из Бањалуке приредило је стрип албум "Споменко – прича о једном дјетињству".
Споменка Гостића је постхумно Медаљом за храброст "Милош Обилић" одликовао и предсједник Србије Александар Вучић.
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