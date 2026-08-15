Мотоциклиста (18) се тркао са братом, па слетио са пута: Задобио повреде опасне по живот

Аутор:АТВ редакција
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Млади мотоциклиста тешко је повријеђен јутрос на насипу између Борче и Котежа након што је наводно слетио са пута док се тркао са својим братом.
Саобраћајна незгода догодила се јутрос око 7 часова. Према незваничним информацијама, младић стар свега 18 година, сјео је на мотоцикл и кренуо са братом да се трка на насипу на потезу од Борче ка Котежу.
У једном тренутку је, како се сумња, изгубио контролу над двоточкашем и пао, пише Телеграф.рс.
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Хитна помоћ и надлежне службе брзо су реаговале, а повријеђени младић превезен је у болницу гдје су му констатоване тешке тјелесне повреде опасне по живот.
Околности несреће још се утврђују, а истрага би требало да покаже како је дошло до пада и да ли су брзина и међусобно такмичење двојице мотоциклиста имали кључну улогу у несрећи.
Љекари се тренутно боре за живот тешко поврокеђеног младића.
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