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Мотоциклиста (18) се тркао са братом, па слетио са пута: Задобио повреде опасне по живот

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Аутор:

АТВ редакција
15.08.2026 18:41

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Мотоциклиста (18) се тркао са братом, па слетио са пута: Задобио повреде опасне по живот
Фото: Envato/bialasiewicz

Млади мотоциклиста тешко је повријеђен јутрос на насипу између Борче и Котежа након што је наводно слетио са пута док се тркао са својим братом.

Саобраћајна незгода догодила се јутрос око 7 часова. Према незваничним информацијама, младић стар свега 18 година, сјео је на мотоцикл и кренуо са братом да се трка на насипу на потезу од Борче ка Котежу.

У једном тренутку је, како се сумња, изгубио контролу над двоточкашем и пао, пише Телеграф.рс.

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Хитна помоћ и надлежне службе брзо су реаговале, а повријеђени младић превезен је у болницу гдје су му констатоване тешке тјелесне повреде опасне по живот.

Околности несреће још се утврђују, а истрага би требало да покаже како је дошло до пада и да ли су брзина и међусобно такмичење двојице мотоциклиста имали кључну улогу у несрећи.

Љекари се тренутно боре за живот тешко поврокеђеног младића.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

повријеђен мотоциклиста

Хитна помоћ

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