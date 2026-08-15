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Мушкарац доживио струјни удар, па пао са три метра висине: Љекари му се боре за живот

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Аутор:

АТВ редакција
15.08.2026 13:27

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Струја
Фото: pexels/ Deepak Ramesha

Г. Л. (63) из Лазаревца тешко је повријеђен када га је приликом радова на кући најприје ударила струја, а онда је пао са три метра висине!

До незгоде је дошло јуче, нешто прије 14 сати, док је мушкарац изводио радове на кући.

Према сазнањима Телеграфа, он је био на мердевинама када је руком закачио струјне клеме, које доводе струју од бандере до куће и том приликом га је доживио струјни удар. Усљед удара струје, Г. Л. је пао са мердевина и то са висине од око три метра.

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Хитна помоћ одмах је изашла на лице мјеста, а мушкарцу су констатоване повреде главе и руке.

Он је, у свјесном стању превезен у болницу, али је у тешком стању и животно је угрожен.

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Тагови :

струјни удар

повријеђен мушкарац

Хитна помоћ

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