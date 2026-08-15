Нови формати у нашем програму од понедјељка

Извор:
АТВ
Од понедјељка, 17. августа на АТВ-а почињу сезоне нових емисија у домаћој продукцији, које ће као и до сада отворити занимљиве приче из свијета политике, економије и привреде, спорта, те открити приче људи из цијеле Српске.
Поред емисије 'Битно', коју можете пратити од уторка до петка у 21 час и 9 минута, а која отвара теме из свих области друштва, понедјељком у истом термину доносимо емисију 'Важно', која ће проговорити о најважнијим темама и понудити рјешења за проблеме кроз разговор са одабраним саговорницима.
Уторком у 20 часова и 10 минута не пропустите преглед вијести из свијета економије и бизниса, уз осврт стручњака, те информације о стању на тржишту злата, нафте и берзе, а све то потписује наша уредница и водитељка Маријана Ивељић.
Сриједом од 20 часова и 30 минута очекује вас нешто другачији преглед седмице уз нашег Предрага Ћурковића и емисију 'Без плана'.
Четвртак од 20 часова и 10 минута резервисан је за геополитику – 'На глобалном плану' проговориће о политичким односима на глобалном нивоу – наша Инес Ђанковић откриће закулисне радње свјетске политике.
Наравно, добро познати формати и даље су дио наше јесење програмске шеме – емисију 'У првом плану' уреднице и водитељке Драгане Рајић, у новој шеми можете пратити понедјељком у 20 часова и 10 минута, емисију 'Народ прича са Биљаном Стокић', у којој откривамо аутентичне приче људи из цијеле Српске суботом у 18 часова, 'Аграр' са најактуелнијим информацијама из свијета пољопривреде и причама вриједних домаћина недјељом у 8 часова које доноси наша Зорица Петковић, те преглед актуелних енерго тема у нашем 'Енерго клубу', које сваке недјеље од 18 часова и 20 минута издвајају Бојан Носовић и Теодогра Бјелогрлић.
Не мијењате канал, и не пропустите и јутарњи програм 'АТВ Јутро' радним даном од 7 часова и викендом од 8 часова и 30 минута, поподневни магазин 'Центар дана'радним даном од 17 часова и 10 минта, као и викенд јутарњи програм 'Твоје добро јутро', суботом и недјељом од 8 часова и 30 минута, те 'Централне вијести' и 'АТВ Спорт' и од понедјељка до недјеље у 19 часова.
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