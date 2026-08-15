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У Грчкој црвено упозорење због опасности од ширења шумских пожара

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Аутор:

АТВ редакција
15.08.2026 15:29

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Ватрогасци се приближавају високим пламеновима на планини Китаирон близу Порто Гермена, сјеверозападно од Атине, Грчка, понедјељак, 3. августа 2026.
Фото: Tanjug/AP Photo/Petros Giannakouris

Грчке власти потврдиле су данас да ће у недјељу бити на снази црвено упозорење због опасности од ширења шумских пожара, а надлежни су издали упозорење четвртог степена (веома висок ризик) за област Атике (укључујући острво Китиру), регионе Беотије и Евије (укључујући Скирос), Кикладе и Крит.

Црвено упозорење налаже пуну мобилизацију надлежних служби и опреме за ванредне ситуације, као и обавезу локалних и регионалних власти да активирају тијела за координацију у ванредним ситуацијама и припреме се за могуће шумске пожаре, преноси портал Катимерини.

Национална метеоролошка служба прогнозирала је углавном ведро вријеме, уз сјеверни вјетар јачине шест до седам степени по Бофоровој скали на Егејском мору, док се у источној Грчкој очекују локално јачи удари вјетра.

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Јак вјетар задржаће се и у понедјељак, нарочито на Егејском мору, док ће температуре остати углавном непромијењене, а у планинским предјелима могући су мјестимични пљускови и са повременим грмљавинама.

Надлежни су позвали становнике и туристе на опрез и апеловали да се избјегавају активности које би могле да изазову пожаре с обзиром да се наставља талас високих температура, сувог времена и снажног вјетра.

(Танјуг)

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Тагови :

Грчка

пожар

црвено упозорење

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