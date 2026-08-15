Аутор:АТВ редакција
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Министарство спољних послова Русије затражило је од Сједињених Америчких Држава и Турске објашњења у вези са информацијама о плановима за испоруку оружја Украјини, саопштила је представница Министарства Марија Захарова.
- Не ради се само о жртвама и разарањима која кијевске власти покушавају да нанесу, већ и о озбиљној штети нашим билатералним односима са Вашингтоном и Анкаром. Покушаји коришћења мировне реторике уз истовремено снабдијевање оружјем украјинских нациста неизбјежно подривају међусобно повјерење - истакла је Захарова.
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Она је напоменула да се, према документима које је објавио амерички Конгрес, споразум односи на предају Кијеву значајног арсенала америчког оружја које је тренутно у посједу Турске: 12 вишецјевних ракетних система, више од 2.500 јединица касетне муниције за њих, 47.000 касетних артиљеријских граната калибра 203 милиметра и 70 ракета "атакамс".
Штета по односе Русије са Турском и САД је неизбјежна у случају испоруке оружја Кијеву, оцијенила је Захарова.
Није јасно чиме су се САД и Турска руководиле када су одлучиле да наставе са испорукама оружја Кијеву, додала је дипломата.
- На крају, чиме су се конкретно руководиле стране у споразуму, америчке и турске власти, када су одлучиле да отворе још једну "Пандорину кутију" како би продужиле агонију бандеровског режима, односећи још више живота? - упитала је Захарова.
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Истовремено, ради се о земљама које претендују на посебну улогу у рејшавању украјинске кризе, које су за свој приоритетни циљ прогласиле проналажење политичко-дипломатског рјешења, подсјетила је Захарова.
Према њеним ријечима, још увијек није касно да Вашингтон и Анкара трезвено процјене ситуацију.
Она је додала и да није јасно када је намјеравано да се велики смртоносни терет пребаци примаоцима у Кијеву.
Такође је напоменула да пумпање "хунте Зеленског" новим оружјем неће моћи да утиче на развој Специјалне војне операције по праведном руском сценарију.
Прошлог викенда, Стејт департмент је обавијестио Конгрес да предложено да се Кијеву предају амерички системи наоружања који се налазе у Турској. Према званичним документима, на списку наоружања налазе се лансери вишецјевних ракетних система MLRS и балистичке ракете "атакамс".
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Планирано је да се наоружање преда преко приватних компанија: турских MKE, ASFAT и ARCA Savunma, бугарске VTIC International Ltd, као и америчких Pansophico и Patriot Defense Group.
(sputniknews.com)
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