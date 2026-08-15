Фотографије умрлих никада не треба држати урамљене: Ево шта каже народно вјеровање

Аутор:АТВ редакција
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Готово да не постоји особа која у својој кући има барем неку фотографију преминулих предака, рођака, пријатеља или пак родитеља.
Иако постоји вјеровање да су фотографије преминулих људи повезане са свијетом мртвих, постоје правила о чувању таквих фотографија која би требало испоштовати, уколико вјерујете у такве ствари.
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Сматра се да слике покојника не смију да висе на зиду, да буду у раму или на столу, односно да не смију бити на видику. Вјерује се да, уколико се овај савјет игнорише, слика узима енергију живих људи.
Уколико се фотографије чувају у албуму, а ви их повремено погледате са носталгијом, то је у реду, али ако су вам стално на видику, наводно могу да проузрокују постепено погоршање физичког и емотивног стања.
Фотографије мртвих би требало држати одвојене од фотографија живих, а уколико се на истој фотографији налазе и живи и мртви, они који дубоко вјерују чак и сијеку или цијепају такве фотографије, како би се одвојила енергија живих од енергије мртвих, преноси Ало.
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Слике покојника наводно треба држати у албумима црне боје или у црној кеси.
Поред тога, савјетује се да се слике умрлих гледају само у данима који су предвиђени за присјећање на мртве, попут задушница
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