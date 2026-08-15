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Без струје остаје 4.500 потрошача

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Аутор:

АТВ редакција
15.08.2026 16:46

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Без струје остаје 4.500 потрошача
Фото: АТВ

Без струје ће сутра бити око 4.500 потрошача у сеоском дијелу општине Нови Град и потрошачи у општини Крупа на Уни, саопштено је из теренске јединице "Електрокрајине" у Новом Граду.

Струје неће бити од 8.00 до 15.00 часова због редовне годишње ревизије у 110 киловолтној трафостаници Пољавнице.

Радове ће обављати радници "Електропреноса БиХ".

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Тагови :

Струја

електрична енергија

Нови Град

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