Ватра пријети кућама код Коњица

Аутор:АТВ редакција
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Шумски пожар на подручју Коњица и даље је изузетно активан, а најкритичнија ситуација је на лијевом краку ширења ватре од Џепске планине према насељу Брђани, саопштено је из Оперативног центра Цивилне заштите Херцеговачко-неретванског кантона.
Током протекле ноћи у 1.42 часа поново је активиран пожар на Живашници, али су га припадници Професионалне ватрогасне јединице Коњиц брзом интервенцијом угасили у 3.05 часова.
Пожар се и даље шири због високе температуре ваздуха, вјетра и изузетно тешке конфигурације терена, што отежава гашење са земље.
Данас је поново активиран и пожар изнад засеока Голубић према мјесту Џепи.
Као испомоћ коњичким ватрогасцима, припадницима Шумарства "Прењ", Горској служби спасавања "Прењ" и ГСС Коњиц, мјештанима и ловцима, на терен је стигла Професионална ватрогасна јединица Вогошћа са три возила и осам ватрогасаца, који су распоређени на гашењу десног крака пожара према Џепима.
Подршку са земље настављају да пружају и припадници Федералне специјализоване јединице цивилне заштите са три теренска возила и цистернама.
Јуче је фокус гашења био на заштити насеља Брђани, при чему је хеликоптер Оружаних снага БиХ у два наврата извршио укупно 14 прелета, чије се ангажовање очекује и данас.
Ситуација на другом активном пожаришту у Херцеговачко-неретванском кантону, на подручју општине Неум, знатно је повољнија.
Пожар између села Глумина и Ластве је локализован и заустављено је ширење ватре према Глумини, док је на појединим мјестима пожар и даље активан.
Због велике површине захваћене пожаром, ватрогасци су и даље на терену, а материјална добра нису угрожена.
На подручју Мостара и Чапљине у протекла 24 часа ватрогасци су имали десетак интервенција, преноси Срна.
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