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Ватра пријети кућама код Коњица

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Аутор:

АТВ редакција
15.08.2026 11:12

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Ватра пријети кућама код Коњица
Фото: Facebook/Nermina Alihodžić

Шумски пожар на подручју Коњица и даље је изузетно активан, а најкритичнија ситуација је на лијевом краку ширења ватре од Џепске планине према насељу Брђани, саопштено је из Оперативног центра Цивилне заштите Херцеговачко-неретванског кантона.

Током протекле ноћи у 1.42 часа поново је активиран пожар на Живашници, али су га припадници Професионалне ватрогасне јединице Коњиц брзом интервенцијом угасили у 3.05 часова.

Пожар се и даље шири због високе температуре ваздуха, вјетра и изузетно тешке конфигурације терена, што отежава гашење са земље.

Данас је поново активиран и пожар изнад засеока Голубић према мјесту Џепи.

Као испомоћ коњичким ватрогасцима, припадницима Шумарства "Прењ", Горској служби спасавања "Прењ" и ГСС Коњиц, мјештанима и ловцима, на терен је стигла Професионална ватрогасна јединица Вогошћа са три возила и осам ватрогасаца, који су распоређени на гашењу десног крака пожара према Џепима.

Подршку са земље настављају да пружају и припадници Федералне специјализоване јединице цивилне заштите са три теренска возила и цистернама.

Јуче је фокус гашења био на заштити насеља Брђани, при чему је хеликоптер Оружаних снага БиХ у два наврата извршио укупно 14 прелета, чије се ангажовање очекује и данас.

Ситуација на другом активном пожаришту у Херцеговачко-неретванском кантону, на подручју општине Неум, знатно је повољнија.

Пожар између села Глумина и Ластве је локализован и заустављено је ширење ватре према Глумини, док је на појединим мјестима пожар и даље активан.

Због велике површине захваћене пожаром, ватрогасци су и даље на терену, а материјална добра нису угрожена.

На подручју Мостара и Чапљине у протекла 24 часа ватрогасци су имали десетак интервенција, преноси Срна.

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Тагови :

Коњиц

пожар

Ватрогасци

гашење пожара

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