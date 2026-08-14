Ватра се приближила сели Хумчани, екипе на терену

Аутор:АТВ редакција
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Ватра се приближила сели Хумчани у општини Невесиње, јавља репортер АТВ-а.
Тренутно су на терену екипе које се боре са ватреном стихијом.
Подсјећамо, начелним општине Невесиње Миленко Авдаловић је рекао да би данас требало да дејствује хеликоптер изнад села Хумчани, гдје је ватрена линија дуга 150 до 200 метара изнад кућа.
Подсјетио је да су на пожариштима на подручју ове општине дејствовали ватрогасци, уз помоћ колега из Требиња и Гацка, хеликоптер и припадници Оружаних снага БиХ који су се поподне прикључили акцији гашења.
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