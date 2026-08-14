Минић: За изградњу вртића у Бијељини обезбиједили смо 800.000 КМ

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић Саво Минић истакао је да напредују радови на изградњи новог вртића у порти храма Светог великомученика Пантелејмона у Бијељини и да је за реализацију тог пројекта обезбијеђено 800.000 КМ.
"Напредују радови на изградњи новог вртића, увјерио сам се у то данас на градилишту", написао је Минић на друштвеној мрежи "Икс".
Напредују радови на изградњи новог вртића у порти храма Светог великомученика Пантелејмона у Бијељини, увјерио сам се у то данас на градилишту.— Саво Минић (@minic_savo) August 14, 2026
Нови вртић гради се у оквиру пројекта Светосавског парохијског дома, а имаће четири радне собе и мјеста за око 80 до 90 дјеце.
Свјестан… pic.twitter.com/8wsTV43X3y
Он је навео да се нови вртић гради у оквиру пројекта Светосавског парохијског дома, а имаће четири радне собе и мјеста за око 80 до 90 дјеце.
Минић је нагласио да је свјестан колика је потреба за новим мјестима у вртићима у Бијељини.
"На посљедњем конкурсу око 350 дјеце остало је испод црте и зато је важно да овакве пројекте завршавамо што прије. За реализацију пројекта обезбиједили смо 800.000 КМ", додао је Минић.
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