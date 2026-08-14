Logo

Минић: За изградњу вртића у Бијељини обезбиједили смо 800.000 КМ

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
14.08.2026 11:48

Коментари:

0
Минић: За изградњу вртића у Бијељини обезбиједили смо 800.000 КМ
Фото: Srna

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић Саво Минић истакао је да напредују радови на изградњи новог вртића у порти храма Светог великомученика Пантелејмона у Бијељини и да је за реализацију тог пројекта обезбијеђено 800.000 КМ.

"Напредују радови на изградњи новог вртића, увјерио сам се у то данас на градилишту", написао је Минић на друштвеној мрежи "Икс".

Он је навео да се нови вртић гради у оквиру пројекта Светосавског парохијског дома, а имаће четири радне собе и мјеста за око 80 до 90 дјеце.

Минић је нагласио да је свјестан колика је потреба за новим мјестима у вртићима у Бијељини.

"На посљедњем конкурсу око 350 дјеце остало је испод црте и зато је важно да овакве пројекте завршавамо што прије. За реализацију пројекта обезбиједили смо 800.000 КМ", додао је Минић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саво Минић

Бијељина

Вртић

Коментари (0)

Више из рубрике

Посао

Градови и општине

Плате до 2.580 КМ: Град у БиХ тражи раднике

23 ч

0
Замјеник градоначелника Источног Сарајева Александар Шкобо борави у вишедневној посјети Нижњем Новгороду поводом обиљежавања 805 година његовог постојања.

Градови и општине

Широк простор за јачање сарадње Источног Сарајева и Нижњег Новгорода

1 д

0
Драматичан призор ватрогасаца који се боре против шумског пожара под мрачним небом прекривеним димом.

Градови и општине

Код Мостара избио нови пожар, ватрогасцима помажу и мјештани

1 д

0
Медвјед

Градови и општине

Узнемирујуће: Медвјед ископао гроб код бх. града

1 д

0

  • Најновије

19

30

Отац Боре Сантане доживио мождани удар, боре му се за живот

19

28

Суљагић поднио кривичну пријаву против Амиџића - стижу и прве реакције из Српске

19

25

Остао у поквареном ауту са женом и четворо мале дјеце, странац им дао своје возило

19

21

Куртијева полиција поново малтретира Србе

19

13

Гори Титова вила у Бугојну

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима