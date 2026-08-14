Осуђеник ухапшен по наредби суда, спроведен у КПЗ Бањалука

Аутор:АТВ редакција
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Судска полиција Републике Српске ухапсила је С.Б. из Добоја који се није одазвао на издржавање затворске казне.
Осуђеника су јуче око 17.15 часова ухапсили полицијски службеници Окружног центра Судске полиције Добој.
”С.Б. је лишен слободе по наредби Основног суда у Добоју из јула 2026. године. Осуђен је на казну затвора у трајању од три мјесеца због учињеног кривичног дјела разбојништво”, саопштила је Судска полиција.
Додају да је осуђеник након хапшења спроведен на издржавање казне у Казнено-поправни завод Бањалука.
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