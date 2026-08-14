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Осуђеник ухапшен по наредби суда, спроведен у КПЗ Бањалука

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Аутор:

АТВ редакција
14.08.2026 12:52

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Осуђеник ухапшен по наредби суда, спроведен у КПЗ Бањалука
Фото: АТВ

Судска полиција Републике Српске ухапсила је С.Б. из Добоја који се није одазвао на издржавање затворске казне.

Осуђеника су јуче око 17.15 часова ухапсили полицијски службеници Окружног центра Судске полиције Добој.

”С.Б. је лишен слободе по наредби Основног суда у Добоју из јула 2026. године. Осуђен је на казну затвора у трајању од три мјесеца због учињеног кривичног дјела разбојништво”, саопштила је Судска полиција.

Додају да је осуђеник након хапшења спроведен на издржавање казне у Казнено-поправни завод Бањалука.

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Подијели:

Тагови :

Судска полиција РС

осуђеник

казна затвора

Разбојништво

Добој

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