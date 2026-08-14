ПОСКОК претресао Министарство здравства ФБиХ, министра Недиљка Римца и његовог савјетника

Аутор:АТВ редакција
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Припадници Посебног одјељења за организовани криминал и корупцију Федералног тужилаштва /Поскок/ извршили су претрес кабинета министра здравства Федерације БиХ Недиљка Римца, његовог савјетника Ивице Ћосића и Министарства здравства.
Приликом претреса одузета је документација, рачунари и електронски уређаји, потврђено је из Посебног одјељења федералним медијима.
Римац и још једна особа у овом случају имају статус осумњиченог.
Претреси су обављени у оквиру истраге о поликлиници "Њу лајф", која се бавила вјештачком оплодњом и чувањем ембриона, а онда промијенила име у "Нортвестерн медикал центар ИВФ".
Клиника је затворена, а након тога је Тужилаштво Кантона Сарајево отворило, а Поскок преузео истрагу о случају заштите права пацијената и наставка складиштења похрањеног биолошког материјала.
Затварање "Њу лајфа" изазвало је значајне проблеме и стрес за кориснике њених услуга који нису били сигурни шта ће се десити с њиховим биолошким материјалима и да ли се с истим поступа у складу са законом.
Ембриони и биолошки материјал су мјесецима били физички осигурани у просторијама клинике, али није било јасно ко има праву одговорност да се побрине за тај материјал.
На крају је ембрионе и биолошке материјале, који су чувани у овој клиници, преузела Кантонална болница у Зеници.
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