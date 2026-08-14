Преминуо Велибор Жујовић

Аутор:АТВ редакција
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Дугогодишњи новинар и уредник Радио Београда 2 и члан Удружења новинара Србије (УНС) Велибор Жујовић преминуо је у Београду, у 73. години, саопштио је данас УНС.
Велибор Жујовић рођен је 11. августа 1954. године у Врачевићу код Лајковца. Завршио је Вишу педагошку школу.
Новинарством је почео да се бави 1975. године на Другом програму Радио Београда као сарадник емисије „Туп-туп“. До краја 1984. године радио је, паралелно, и као новинар-сценариста емисије „Тачно у подне“.
Од јануара 1985. године био је новинар и водитељ Образовног програма Радио Београда 1, а од 1986. године радио је у Информативној редакцији Другог програма Радија.
Водио је емисије намијењене културном животу дијаспоре на Радио Београду 2.
Сахрана је данас у 12 сати на Новом бежанијском гробљу.
(данас)
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