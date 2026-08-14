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Преминуо Велибор Жујовић

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Аутор:

АТВ редакција
14.08.2026 12:00

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Преминуо Велибор Жујовић
Фото: Pixabay

Дугогодишњи новинар и уредник Радио Београда 2 и члан Удружења новинара Србије (УНС) Велибор Жујовић преминуо је у Београду, у 73. години, саопштио је данас УНС.

Велибор Жујовић рођен је 11. августа 1954. године у Врачевићу код Лајковца. Завршио је Вишу педагошку школу.

Новинарством је почео да се бави 1975. године на Другом програму Радио Београда као сарадник емисије „Туп-туп“. До краја 1984. године радио је, паралелно, и као новинар-сценариста емисије „Тачно у подне“.

Од јануара 1985. године био је новинар и водитељ Образовног програма Радио Београда 1, а од 1986. године радио је у Информативној редакцији Другог програма Радија.

Водио је емисије намијењене културном животу дијаспоре на Радио Београду 2.

Сахрана је данас у 12 сати на Новом бежанијском гробљу.

(данас)

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Тагови :

Новинар

Велибор Жујовић

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