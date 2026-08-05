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Сахрањен Милан Селак, отац Горана Селака

Аутор:

АТВ редакција
05.08.2026 16:57

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Сахрањен Милан Селак, отац Горана Селака
Фото: Ustupljena fotografija

Данас је у Бањалуци сахрањен Милан Селак, отац министра правде Републике Српске, Горана Селака.

Милан Селак преминуо је 3. августа 2026. године, у 72. години живота, од посљедица срчаног удара.

Министар правде се опростио од оца, потресним ријечима, те поручио да је тешко ријечима описати тугу и бол због растанка, али и понос који је, како наводи у објави, осјећао гледајући колико је људи дошло данас да се посљедњи пут опрости од његовог оца и молитвом га испрати на пут вјечности.

"Породица, родбина, пријатељи, познаници и људи из свих крајева. Био је то један од најмасовнијих посљедњих испраћаја које Бањалука памти. Посебно је било дирљиво видјети велики број свештеника који су служили опијело и заједничком молитвом испратили мог оца на вјечни починак", поручио је Селак, те додао:

"Данас сам још једном видио колико је био вољен и поштован. Био је човјек старог кова, отворених врата и широке душе, који је помагао без много ријечи, чинио добро не тражећи ништа заузврат и увијек знао да окупи и дочека људе као своје.Стотине порука, позива, фотографија и успомена које су стигле ових дана говоре исто. Отишао је добар човјек који је оставио дубок траг међу људима и добра дјела по којима ће остати упамћен".

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сахрана

Бањалука

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