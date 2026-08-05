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Тропски пакао изнад 40 степени: Упаљен црвени аларм због екстремних врућина

Аутор:

АТВ редакција
05.08.2026 08:56

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Тропски пакао изнад 40 степени: Упаљен црвени аларм због екстремних врућина
Фото: Envato/aowsakornprapat

Топлотни талас наставиће се и данас, када ће жива у термометру ићи и до четрдесет један степен. Због високих температура за Бањалуку, као и за већи дио Републике Српске, издато је црвено упозорење.

Бањалуку данас очекује до четрдесет један степен, уз црвено упозорење због екстремне врућине. Јуче је измјерено четрдесет зарез пет степени, што је први пут да је температура прешла четрдесет степени након четири године. Врућине ће потрајати и наредних дана, са температурама и до четрдесет два степена, док су крајем седмице могуће локалне олује, пљускови и пад температуре.

Како се наводи на страници Метеоаларма, данас се очекују екстремно високе температуре, због чега се грађани позивају на опрез и дјеловање у склад у са савјетима надлежних институција.

Према подацима Републичког хидрометеоролошког завода, у Бањалуци је јуче, четвртог августа, максимална температура износила четрдесет зарез пет степени. Ово је прва температура изнад четрдесет степени у Бањалуци послије четири године, а посљедњи пут температура изнад четрдесет степени измјерена је двадесет трећег јула двије хиљаде двадесет друге године, када је било четрдесет зарез седам степени.

Сриједа

Данас ће бити сунчано и вруће, а током дана и увече у брдско-планинским предјелима од југозапада ка истоку и југу очекује се развој облачности, који само понегдје може условити пролазну кишу или слаб пљусак. Вјетар ће бити слаб до умјерен, током дана на истоку повремено појачан источних смјерова. На југу се ујутро очекује слаб сјеверни вјетар, а током дана у скретању на јужне смјерове умјереног интензитета. Минимална температура ваздуха кретаће се од четрнаест до двадесет степени, на југу до двадесет два, а у вишим предјелима од једанаест степени. Максимална температура ваздуха износиће од тридесет пет до четрдесет један степен, а у вишим предјелима од тридесет степени.

Четвртак

У четвртак ће бити и даље претежно сунчано и вруће. Током дана очекује се развој облачности у брдско-планинским предјелима, само понегдје уз слабу кишу и краткотрајни пљусак. Минимална температура ваздуха биће од петнаест до двадесет три степена, а у вишим предјелима од дванаест степени. Максимална температура ваздуха кретаће се од тридесет пет до четрдесет два степена, а у вишим предјелима од тридесет степени.

Петак

У петак нас очекује већи дио дана претежно сунчано и вруће вријеме уз промјенљиву облачност. У послијеподневним часовима и увече биће нестабилно уз развој облачности, локално са кишом и пљусковима са грмљавином. При јачим пљусковима могуће су непогоде, јак вјетар и појава града. Минимална температура ваздуха износиће од шеснаест до двадесет један степен, на југу до двадесет четири. Максимална температура ваздуха биће од тридесет три до тридесет осам степени, а у вишим предјелима од двадесет девет степени.

Субота

У суботу ће бити углавном сунчано уз малу до умјерену облачност. Од поднева се очекује нестабилније вријеме уз развој облачности, понегдје са кишом и пљусковима са грмљавином, али биће и дужих сунчаних периода. Минимална температура ваздуха кретаће се од седамнаест до двадесет четири степена, у вишим предјелима од дванаест степени. Максимална температура ваздуха износиће од двадесет девет до тридесет пет степени, а у вишим предјелима од двадесет пет степени.

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