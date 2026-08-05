Зељковић: Да ли Станивуковић више не жели да обавља функцију градоначелника?

Аутор:АТВ редакција
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Сам градоначелник и Градска управа се понашају према буџету као да је то шведски сто - дођу, узму оно што њима одговара, а остало оставе по страни, рекао је одборник СНСД-а у Скупштини града Бањалука Богољуб Зељковић за АТВ.
Зељковић је подсјетио да, иако управо градоначелник сноси највећу одговорност за све што се дешава у граду, најмање га је било у Бањалуци, те поставио питање да ли Станивуковић можда не жели више да обавља функцију градоначелника.
"Градоначелник је тај који сноси највећу одговорност за све што се дешава у граду, и када је нешто лијепо и добро, а свакако када постоје одређени проблеми. Међутим, имали сте случај да уназад пола године градоначелника није било у самој Бањалуци. Више смо га могли видјети у неким другим дијеловима Републике Српске него у Бањалуци, што показује да он можда више не жели да обавља ту функцију или шта већ, то је његова ствар. Али ево, на жалост, Бањалука се гуши у проблемима, а конкретних рјешења нема", истакао је Зељковић.
Говорећи о данашњој сједници, Зељковић је рекао да ће она показати да су били у праву да се паркинг не наплаћује, додајући да је Град од саме наплате паркинга могао избјећи знатан дио задужења и финансирати изградњу вртића.
"Грађани нису били дужни у претходном периоду да плаћају паркинг. Али данас имамо управо ту одлуку о наплати паркинга. Ако градоначелник преузме одговорност и каже да је нови правилник урађен у складу са законом, одредбама и упутствима које је Уставни суд Републике Српске наложио, и ако он преузме одговорност за то, ми ћемо прихватити одлуку", казао је Зељковић.
Док поједини дијелови града и даље имају проблеме са водоснабдијевањем, на дневном реду су: ново кредитно задужење од 18 милиона КМ, наплата паркинга и обједињена наплата комуналних услуга. Да ли су то приоритети Бањалуке и шта можемо очекивати од расправе?
"Постоји заиста 100 проблема који су људима основни услов за живот. Само 500 метара од центра града у насеље Побрђе – људи немају канализацију и када дођу зимски дани и буду велике падавине, ситуација је ужасна, невјероватна за 21. вијек. Ми константно упозоравамо да су то проблеми који треба да се ријеше. С друге стране, Град функционише тако да постоје градоначелник и Градска управа с једне стране, а с друге Скупштина града. Али Скупштина града је проточни бојлер свега онога што се дешава у граду. Скупштина не може ни на који начин да утиче на то шта ће да ради Градска управа и сам градоначелник", истакао је Зељковић.
Подсјетио је и на период када је усвајан буџет града, када су обезбијеђена средства да се изједначе субвенције за родитеље чија дјеца иду у приватне вртиће, а да то Град не реализује.
"Зашто не реализује? То је питање за њих. Исто као што је био случај са низом инфраструктурних пројеката који нису реализовани, Град то не уради и то је суштина проблема", јасан је Зељковић.
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