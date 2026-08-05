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Већ се формирају колоне на границама

Аутор:

АТВ редакција
05.08.2026 08:54

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Већ се формирају колоне на границама
Фото: АМС РС

Сезона годишњих одмора и актуелни радови успоравају саобраћање на бројним дионицама, тако да возачи требају планирати своја путовања у складу са могућим застојима, саопштено је из БиХАМК-а

Дуге су колоне возила на излазу из Босне и Херцеговине на граничним прелазима: Изачић, Велика Кладуша, Хум и Зупци.

На ГП Градишка-Горњи Варош нема гужви на нашој излазној рампи, али су дуга задржавања на улазу у Републику Хрватску. На осталим граничним прелазима задржавања, за сада, нису дужа од 30 минута.

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Због наставка изградње поддионице ауто-пута Немила-Врандук затворена је поддионица Голубиња-Немила, а саобраћај возила преусмјерен на магистрални пут М-17.

Због извођења радова на санацији коловоза, затворена је дионица ауто-пута А-1 Лашва-Какањ (у дужини од 6 км), а возила се усмјеравају двосмјерно, супротном страном ауто-пута.

На ауто-путу А-1 дионици Сарајево запад-Лепеница због актуелних радова саобраћај је преусмјерен у претицајну траку.

На магистралним путевима Добро Поље-Миљевина, Тузла-Бијељина и Јабланица-Блидиње дозвољен је саобраћај за возила до 3,5 тоне, док је за возила преко 3,5 тоне саобраћај и даље обустављен.

Због радова на изградњи додатне траке за спора возила на магистралном путу Подроманија-Сумбуловац, превој Романија (успон из правца Подроманије) саобраћа се успорено, уз повремене обуставе саобраћаја.

На магистралном путу Сарајево-Лапишница, због постављања расвјете у тунелу Вратник сваког радног дана од 07 до 16 сати саобраћа се успорено, једном траком.

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Због неопходних радова наизмјенично, једном траком, саобраћа се и на магистралним путевима Црна Ријека-Јајце (у Подмилачју) и Коњиц-Јабланица (Рибићки мост).

Због регистрације путника по новом систему изласка и уласка у земље Европске уније (ЕЕС), могућа су дужа задржавања на граничним прелазима.

На граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила, закључује БИХАМК.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

гужве на граници

Стање на границама

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