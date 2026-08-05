Да ли знате истину? Ево колико слаткиша стварно смијете пренијети преко границе

Аутор:АТВ редакција
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Грађани Босне и Херцеговине који путују у Хрватску често нису сигурни колико чоколаде, бомбона, кекса и других слаткиша смију понијети преко границе.
Посебну забуну изазива увјерење да је допуштен унос највише два килограма чоколаде, али такво правило не постоји.
Према важећим информацијама хрватске Царинске управе, чоколада и кондиторски производи могу се уносити без посебног ограничења у килограмима, под условом да садрже мање од 50 посто прерађених млијечних производа и производа од јаја те да су трајни на собној температури или су током производње прошли одговарајућу топлотну обраду.
То се односи на већину индустријски произведених слаткиша који се свакодневно продају у продавницама: чоколаде, бомбоне, кексе, гумене бомбоне и сличне производе који не захтијевају чување у фрижидеру.
Ограничење од два килограма често се погрешно повезује са чоколадом. У стварности, оно се односи на одређене производе животињског поријекла, док су стандардна чоколада и кондиторски производи изузети од тих правила ако испуњавају прописане услове.
Међутим, чињеница да за чоколаду не постоји количинско ограничење не значи да је могуће без пријаве превозити велике количине робе.
Царинска управа наглашава да роба у личном пртљагу мора бити некомерцијалне природе. Количина и начин паковања не смију указивати на то да је роба намијењена продаји.
Неколико чоколада, бомбоњера или врећица слаткиша за породицу или као поклон у правилу неће представљати проблем. С друге стране, веће количине или картонске кутије истог производа могу изазвати додатне царинске провјере.
Осим ветеринарских правила, путници морају водити рачуна и о царинским прописима.
Приликом уласка у Хрватску друмским путем из БиХ, роба некомерцијалне природе ослобођена је плаћања царине и ПДВ-а ако њена укупна вриједност не прелази 300 евра по путнику. За особе млађе од 15 година лимит износи 150 евра, док за путнике који долазе авионом или бродом важи праг од 430 евра.
Важно је нагласити да се овај лимит односи на укупну вриједност све робе коју путник уноси, а не само на слаткише.
Присуство млијека у чоколади не значи да је њен унос забрањен.
Хрватска Царинска управа наводи да се индустријски произведене чоколаде могу уносити без количинског ограничења ако испуњавају прописане услове у погледу састава и начина производње. То их разликује од свјежег млијека, сира, павлаке и других млијечних производа за које важе знатно строжа правила при уласку у Европску унију.
Опрез је ипак потребан код домаћих колача и производа са свјежим млијечним или кремастим пуњењем који захтијевају чување у фрижидеру, јер за њих могу важити другачији прописи.
Грађани који из БиХ у Хрватску носе неколико чоколада, бомбоњера или других индустријски произведених слаткиша за сопствене потребе или као поклон не морају бринути о ограничењу од два килограма, јер оно за ове производе не постоји.
Ипак, роба мора бити намијењена личној употреби, а укупна вриједност ствари које се уносе не смије прелазити царински лимит уколико путник жели избјећи плаћање увозних дажбина, пише ГП Маљевац.
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