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Трамп: Ормуски мореуз ће бити отворен врло брзо, или ће Иран бити снажно погођен

Аутор:

АТВ редакција
05.08.2026 07:16

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Предсједник САД-а Доналд Трамп говори на сахрани сенатора Линдзија Грејема у Националној катедрали у Вашингтону, у уторак, 28. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је данас да ће се Ормуски мореуз, који блокирају иранске снаге, бити отворен "врло брзо" или ће Иран бити "веома снажно" погођен у нападу Сједињених Америчких Држава.

"Мореуз ће бити отворен врло брзо, или ће они (Иран) бити веома снажно погођени, а онда ће мореуз бити отворен", рекао је Трамп у интервјуу за Фокс њуз из јужне Калифорније, преноси Си-Би-Ес.

Трамп је присуствовао вечери за прикупљање средстава Републиканског националног комитета, која је организована на његовом голф терену Ранчо Палос Вердес у области Лос Анђелеса.

Амерички државни секретар Марко Рубио изјавио је претходно да је "постигнут напредак" у разговорима са Ираном и Оманом, који тврде да контролишу витални пловни пут за транспорт нафте у том региону, али да није постигнут коначан споразум о Ормуском мореузу, преноси Танјуг.

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