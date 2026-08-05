Трамп: Ормуски мореуз ће бити отворен врло брзо, или ће Иран бити снажно погођен

Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је данас да ће се Ормуски мореуз, који блокирају иранске снаге, бити отворен "врло брзо" или ће Иран бити "веома снажно" погођен у нападу Сједињених Америчких Држава.
"Мореуз ће бити отворен врло брзо, или ће они (Иран) бити веома снажно погођени, а онда ће мореуз бити отворен", рекао је Трамп у интервјуу за Фокс њуз из јужне Калифорније, преноси Си-Би-Ес.
Трамп је присуствовао вечери за прикупљање средстава Републиканског националног комитета, која је организована на његовом голф терену Ранчо Палос Вердес у области Лос Анђелеса.
Амерички државни секретар Марко Рубио изјавио је претходно да је "постигнут напредак" у разговорима са Ираном и Оманом, који тврде да контролишу витални пловни пут за транспорт нафте у том региону, али да није постигнут коначан споразум о Ормуском мореузу, преноси Танјуг.
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