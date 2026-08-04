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Опасне играчке стигле из Кине: Заплијењено више од 51.000 производа

Аутор:

АТВ редакција
04.08.2026 22:15

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Играчке су предмети који су првенствено намијењени за игру, забаву, али и за подстицање учења, развоја и креативности код дјеце, па чак и одраслих.
Фото: pexels/Jan van der Wolf

У француској луци Марсеј припадници царинске службе су од почетка овога љета заплијенили су више од 51.000 плишаних и других играчака опасних по здравље дјеце поријеклом из Кине намијењених француском тржишту, пренијели су данас, 4. августа, француски медији наводећи да заплијењене играчке не испуњавају европске стандарде.

Утврђено је да су ови производи опасни за малу дјецу или због присуства супстанци забрањених на европском тржишту или због недостатака у изради, преноси Фигаро.

"Увозници обично почињу припреме за божићне празнике још током љета како би осигурали попуњеност полица у продавницама и испунили пројектовану потражњу, преноси Танјуг.

Тада долази до повећања промета играчака кроз Луку Марсеј, а самим тим и до учесталијих царинских контрола. Њихов безопасан изглед може прикрити присуство опасних материја или недостатака у изради који би могли да угрозе дјецу", наводи се у саопштењу царинске службе.

Заплијењене хиљаде лутака и десетине хиљада комада бижутерије

Заплијењено је 5.800 лутака са канцерогеним, мутагеним и репротоксичним хемикалијама које су биле два до четири пута веће од максимално дозвољених граница.

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Заплијењено је и 25.973 комада бижутерије, првенствено огрлица и наруквица, са недозвољеним нивоом токсичних тешких метала, попут никла и олова, који су премашивали прописане границе.

"Утврђено је да укупно 51.368 производа не испуњава безбједносне захтјеве. Предвиђено је да они буду ускоро уништени", наводи се у саопштењу.

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Тагови :

кинеске играчке

дјечије играчке

Кина

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