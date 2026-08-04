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Успјешно обезбијеђен јавни скуп у Мркоњић Граду

Аутор:

АТВ редакција
04.08.2026 22:50

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Успјешно обезбијеђен јавни скуп у Мркоњић Граду
Фото: Ustupljena fotografija

Јавни скуп „Дан сјећања на све страдале и прогнане Србе у хрватско-муслиманском погрому над Србима из Републике Српске Крајине и Републике Српске 1995. године“, којем је вечерас у Мркоњић Граду присуствовало око 10 хиљада грађана, протекао је мирно и без инцидената.

Полицијски службеници Министарства унутрашњих послова Републике Српске успјешно су обезбиједили све догађаје који су организовани претходна три дана, а којима су присуствовали највиши званичници Републике Српске и Републике Србије, на територији коју оперативно покрива Полицијска управа Мркоњић Град.

Министарство унутрашњих послова Републике Српске се захваљује свим грађанима и представницима медија који су се понашали у складу са упутствима полицијских службеника, поштујући прописане мјере и правила понашања, као и свим надлежним службама на успјешној сарадњи током реализације овог обезбјеђења.

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Подијели:

Тагови :

МУП Републике Српске

Дан сјећања

Акција Олуја

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