Успјешно обезбијеђен јавни скуп у Мркоњић Граду

Аутор:АТВ редакција
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Јавни скуп „Дан сјећања на све страдале и прогнане Србе у хрватско-муслиманском погрому над Србима из Републике Српске Крајине и Републике Српске 1995. године“, којем је вечерас у Мркоњић Граду присуствовало око 10 хиљада грађана, протекао је мирно и без инцидената.
Полицијски службеници Министарства унутрашњих послова Републике Српске успјешно су обезбиједили све догађаје који су организовани претходна три дана, а којима су присуствовали највиши званичници Републике Српске и Републике Србије, на територији коју оперативно покрива Полицијска управа Мркоњић Град.
Министарство унутрашњих послова Републике Српске се захваљује свим грађанима и представницима медија који су се понашали у складу са упутствима полицијских службеника, поштујући прописане мјере и правила понашања, као и свим надлежним службама на успјешној сарадњи током реализације овог обезбјеђења.
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