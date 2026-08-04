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Мркоњић Град, мјесто тешког страдања у протеклом Одбрамбено-отаџбинском рату, ове године је симболично средиште нашег окупљања и заједничког сјећања на све жртве "Олује", као и на све оне који су преко ноћи остали без својих огњишта, рекла је српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић.
"Заједно са Србијом, трајно ћемо бранити истину о егзодусу и страдању нашег народа. Наша је дужност и морална обавеза да памтимо прошлост како бисмо имали будућност и како жртва страдалих не би била узалудна", навела је Цвијановићева на Инстаграму.
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