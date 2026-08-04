Аутор:АТВ редакција
Коментари:4
Хоћу да кажем да је Хрватска извршила агресију на Републику Српску, улазећи на наш простор и вршећи огроман покољ наших људи, рекао је предсједник Милорад Додик.
"Хоћу да кажем да је Хрватска извршила агресију на Републику Српску, улазећи на наш простор и вршећи огроман покољ наших људи. Хрватска коју овдје памтимо као Независну државу која је иза себе оставила Јасеновац и многа страдања која су сабрала готово милион жртава српских, који су од Крагујевца па све до Сремске Митровице и других стратишта и готово да нема дана да немамо неки парастос, па све до Брода на Дрини, Гарвица које су прије само неколико дана обиљежили у гдје су Усташе убили 12.000 Срба у три дана", рекао је Додик.
Један од пет најзлогласнијих Усташа, муслиман Капетановић је 1957. године постао члан општинског Комитета партије, која је крила цијели злочин, а од нас стражила да ћутимо. Срби су поносан народ, Срби оплакују и поштују своје жртве. Поштују и друге и туђе жртве, каже Додик.
Република Српска
Пут Синише Добрића: Мајка Невенка о судбини страдалог сина
"Ни једни ни други ни трећи никада то неће показати према нашим жртвама, зар мали Добрић није да се укључе све релевантне институције и мајци подаре смо то што она тражи. Какви сте људи? Шта хоћете од нас? Зашто мислите да можете да Републику Српску и Србију вјечито кињите или да ћете кроз неку вашу Европску причу, нама испричати причу коју ви хоћете? Да нас поново покорите, да нам покажете- да бићете тамо али ако ми кажемо- не треба нам та Европска унија ни Европа. Као што су Олују организовали амерички стручњаци, као што данас знамо да је директно са највишег врха тадашње Америке дата сагласност да се Олуја проведе, али имали су само један услов- Брзо, да се не би побунили други на међународној сцени. И они су то тако и урадили", рекао је Додик.
Извршили су геноцид, етничко чишћење, док су њихове пропаганде тог времена остале у причама о томе како су то урадили Срби, каже Додик.
"Волим ја Црну Гору из неког свог разлога, али је не велим овакву каква јесте, издајничку и имам право то да кажем без обзира шта ће ко рећи да се мијешам јер се они мијешају у нашу бол. Они нам директно забадају нож у срце јер одлазе и стоје тамо на страни оних који су побили малог Добрића и могу другу дјецу, 500 жена, 2.000 Срба цивила из Републике Српске Крајине. Очистили етнички Републику Српску Крајину и нису дозволили ни данас да се људи тамо слободно", каже Додик.
Наш једини пут је исправан, а то је правац Србија. Србија и Република Српска, немамо ми другог правца, јасан је Додик.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
22
56
22
50
22
49
22
47
22
44
Тренутно на програму