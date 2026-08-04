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Фудбалери Слоге спремни за почетак премијерлигашке сезоне

Аутор:

АТВ редакција
04.08.2026 22:27

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Фудбалери фудбалског клуба Слога
Фото: ATV

Прометно је било на добојским „Лукама“ у оба правца током љета. Дошло је до промјена у свим клупским структурама, а тренерска палица допала је руку Перице Огњеновића који се с првим даном свог мандата кренуо да ствара тим којем ће превасходни циљ бити опстанак у премијерлигашком друштву.

Главни дио припрема екипа Слоге одрадила је на Златибору, а по повратку у Добој, Огњеновић сумира урађено.

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Тагови :

фудбалер

ФК Слога

Добој

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