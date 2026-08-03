Logo

Шта Јувентус и даље нуди Влаховићу?

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 17:06

Коментари:

0
Душан Влаховић (9) из Јувентуса бори се за лопту током фудбалске утакмице Серије А између Торина и Јувентуса на Олимпијском стадиону у Торину, Италија, у недјељу, 24. маја 2026. године.
Фото: Таnjug/Tano Pecoraro/LaPresse via AP

Душан Влаховић је формално без клуба јер му је истекао уговор са Јувентусом. Ипак, клуб из Торина је понудио нови уговор Србину као слободном играчу.

Уговор Јувентуса и Влаховића је истекао крајем јуна јер се клуб и играч нису успјели договорити око нових услова. У игри су претходних сезона били озбиљни клубови, док су Влаховићу ове сезоне пристигле финансијски боље понуде, али не из лиге петице.

Старој дами недостаје још један нападач због чега нису затворили врата преговорима са Влаховићем. Србин је обавијештен да се може вратити у клуб и да има мјеста у екипи Лућана Спалетија, али његов тим чека бољу понуду из Европе.

Барселона је циљ, а Бешикташ или Јувентус биће нужда за Влаховића. Како пише Тутоспорт, Влаховићу је понуђен двогодишњи уговор вриједан 6.5 милиона евра. То је дупло мање од онога што је Влаховић до сада зарађивао у Торину.

Стара дама нема намјеру да повећава понуду што значи да Влаховић може прихватити или одбити понуду, али не и преговарати о њој. Коначну одлуку тим Душана Влаховића заједно са фудбалером мораће да донесе ускоро, јер се ближи почетак нове сезоне.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Душан Влаховић

Јувентус

Коментари (0)

Више из рубрике

Предсједник ФИФА Ђани Инфантино гестикулира док стиже на жријебање за Свјетско првенство у фудбалу 2026. у Кенеди центру у Вашингтону, у петак, 5. децембра 2025.

Фудбал

УЕФА се спрема за правну акцију против Инфантина

2 ч

0
Ђани Инфантино

Фудбал

Фудбалски савез Србије ударио на Ђанија Инфантина

3 ч

0
Борац сазнао потенцијалне противнике у плеј-офу Конференцијске лиге

Фудбал

Борац сазнао потенцијалне противнике у плеј-офу Конференцијске лиге

6 ч

0
Реал Мадрид зарађује невјероватне цифре од академије

Фудбал

Реал Мадрид зарађује невјероватне цифре од академије

21 ч

0

  • Најновије

17

44

Погледајте шта су комуналци пронашли у контејнеру: Призор их је згрозио

17

43

Вучић: Срби су један народ и морају да имају чврсте националне везе

17

36

Додик: Захвалност Вучићу за промјену званичне политике Србије према Српској

17

32

У Кантону 10 потврђена три случаја брузелозе код људи

17

31

МУП: Појачане мјере на подручју Мркоњић Града

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима