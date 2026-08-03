Шта Јувентус и даље нуди Влаховићу?

Аутор:АТВ редакција
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Душан Влаховић је формално без клуба јер му је истекао уговор са Јувентусом. Ипак, клуб из Торина је понудио нови уговор Србину као слободном играчу.
Уговор Јувентуса и Влаховића је истекао крајем јуна јер се клуб и играч нису успјели договорити око нових услова. У игри су претходних сезона били озбиљни клубови, док су Влаховићу ове сезоне пристигле финансијски боље понуде, али не из лиге петице.
Старој дами недостаје још један нападач због чега нису затворили врата преговорима са Влаховићем. Србин је обавијештен да се може вратити у клуб и да има мјеста у екипи Лућана Спалетија, али његов тим чека бољу понуду из Европе.
Барселона је циљ, а Бешикташ или Јувентус биће нужда за Влаховића. Како пише Тутоспорт, Влаховићу је понуђен двогодишњи уговор вриједан 6.5 милиона евра. То је дупло мање од онога што је Влаховић до сада зарађивао у Торину.
Стара дама нема намјеру да повећава понуду што значи да Влаховић може прихватити или одбити понуду, али не и преговарати о њој. Коначну одлуку тим Душана Влаховића заједно са фудбалером мораће да донесе ускоро, јер се ближи почетак нове сезоне.
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