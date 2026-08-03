Вучић: Срби су један народ и морају да имају чврсте националне везе

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Србије Александар Вучић поручио је данас из Чипуљића код Бугојна, родног села његовог оца, да Срби морају да имају чврсте националне везе и да међусобно стално разговарају, нагласивши да са гнушањем одбацује причу о Србима као полицентричном народу.
Он је рекао да ту причу пласирају српски непријатељи и они који би да поцијепају српски народ тако да свако има своју државу, свој језик.
"Опака је то прича коју су измислиле бројне агентуре, а прихватили разбијачи Србије", рекао је Вучић нагласивши да им то неће успјети јер Срби међусобно разговарају, разумију се, а Србија је економски све јача.
Вучић, који је у обновљеној кући свог дједа угостио лидера СНСД-а Милорада Додика и лидера Демократске народне партије Милана Кнежевића, упознао је госте са историјатом страдања овог мјеста рекавши да су Хрвати у Другом свјетском рату тачно знали којим ће редом да пале куће у том селу, а да се редослијед знао и деведесетих када су те куће поново палили "неки који су се враћали из Вуковара".
Он је рекао да у овом селу данас углавном живе муслимани, да Срба, скоро да и нема, али да се српска тробојка поново вијори и у кући Вучића и у дворишту, јер је то била и јесте српска кућа.
Вучић је рекао да се радује вечерашњем дружењу са свим комшијама и да су сви добродошли "у Вучиће", преноси Срна.
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