Додик: Захвалност Вучићу за промјену званичне политике Србије према Српској

Аутор:АТВ редакција
Коментари:3
Предсједник Милорад Додик захвалио је данас у Бугојну предсједнику Србије Александру Вучићу за промјену званичне политике Србије према Републици Српској и Србима у Федерацији БиХ.
"Раније су се од нас крили званичници Србије, ми смо вапили за пажњом и подршком. Она није долазила на начин на који смо и очекивали, чак ни у минималном количинама. Кад је Вучић дошао на власт то се промијенило и престали смо бити странци за Србију", рекао је Додик новинарима.
Додик је подсјетио да од доласка Вучића на власт, пацијенти и студенти из Републике Српске више нису третирани као странци у Србији.
"Захваљујући предсједнику Вучићу Србија је уложила 140 милиона КМ у Републику Српску и ми то не можемо да заборавимо. Ово што смо договорили ових дана током посјете Шипову, Дрвару, српском Купресу промијениће животе наших људи тамо", истакао је Додик.
Додик је посебно истакао пројекат водоснабдијевања у Новом Селу, гдје становништву никад није имало воду.
Додик је нагласио да све то заједно раде Србија и Република Српска.
Додик је поручио да овдје живе Срби, да је Вучић одрастао овдје као Србин, никад није био такозвани босански Србин.
"Ја сам поносан што сам Србин, поносан сам на развој Србије и њену снагу. Овдје Хрвати и муслимани мисле да је њима добро кад је Србији лоше, то су званичне политичке прокламације, то је дио планова или жеља. Све су чинили да онемогуће да Србија расте", рекао је Додик.
Додик је истакао да је поносан што је Србија напредовала.
"Поносно идем у Србију и пуно ми је срце кад год дођем било гдје у Србију. Ми кад долазимо видимо како се Србија развија и гради", нагласио је Додик.
Додик је истакао да му је задовољство што је имао прилику да посјети кућу оца предсједника Србије Александра Вучића у селу Чипуљић код Бугојна, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
5 ч3
Република Српска
6 ч0
Република Српска
7 ч0
Република Српска
7 ч0
Република Српска
5 ч0
Република Српска
5 ч3
Република Српска
6 ч0
Република Српска
6 ч0
Најновије
22
25
22
13
22
04
21
40
21
32
Тренутно на програму