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Додик: Остајемо јединствени, гдје год Срби живјели

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 15:00

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Додик и Вучић у Новом Селу
Фото: X/Milorad Dodik

Предсједник Милорад Додик оцијенио је да је долазак предсједника Александра Вучића на Купрес у Републици Српској порука да Србија није заборавила свој народ и да остају јединствени - гдје год Срби живјели.

Додик је на "Иксу" навео да је у Новом Селу са Вучићем посјетио Храм Пресвете Богородице и поклонио се сјенима погинулих и несталих Срба.

"Разговарали смо са мјештанима и договорили да ријешимо проблем водоснабдијевања, јер наш народ који је остао на својим огњиштима заслужује подршку и боље услове за живот", истакао је Додик.

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Тагови :

Милорад Додик

Александар Вучић

Република Српска

Србија

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