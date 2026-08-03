Додик: Остајемо јединствени, гдје год Срби живјели

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Милорад Додик оцијенио је да је долазак предсједника Александра Вучића на Купрес у Републици Српској порука да Србија није заборавила свој народ и да остају јединствени - гдје год Срби живјели.
Додик је на "Иксу" навео да је у Новом Селу са Вучићем посјетио Храм Пресвете Богородице и поклонио се сјенима погинулих и несталих Срба.
У Новом Селу, у Српском Купресу, заједно с предсједником Србије Александром Вучићем @avucic посјетио сам Храм Пресвете Богородице и поклонио се сјенима наших погинулих и несталих.— Милорад Додик (@MiloradDodik) August 3, 2026
Разговарали смо са мјештанима и договорили да ријешимо проблем водоснабдијевања, јер наш народ који… pic.twitter.com/3Pc43TRgEw
"Разговарали смо са мјештанима и договорили да ријешимо проблем водоснабдијевања, јер наш народ који је остао на својим огњиштима заслужује подршку и боље услове за живот", истакао је Додик.
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