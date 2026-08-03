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Отварање Ормуског мореуза и извоз нафте у фокусу преговора САД и Ирана

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 15:43

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Теретни бродови плове морем у близини Ормуског мореуза, посматрано са камените обале код Хор Факана, у Уједињеним Арапским Емиратима, у петак, 1. маја 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Fatima Shbair, File

Вашингтон и Техеран ће на предстојећим преговорима разговарати о отварању Ормуског мореуза и укидању поморске блокаде иранских лука, преноси АП, позивајући се на регионалног званичника укљученог у посредничке напоре.

Приједлог, како се наводи, предвиђа и обуставу свих војних дејстава на Блиском истоку, укључујући и дејства проиранских милитантних група у Ираку.

Заузврат, САД би укинуле поморску блокаду и дозволиле Ирану извоз нафте, како је предвиђено прелиминарним споразумом о прекиду ватре.

У извјештају се додаје да договор још није постигнут и да су посреднички напори и даље у току.

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је јуче да ће преговори са Ираном почети данас поподне, али није прецизирао ко ће у њима учествовати, преноси Срна.

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Тагови :

Ормуски мореуз

Иран

Америка

Техеран

Вашингтон

Трамп Иран преговори

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