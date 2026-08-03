Отварање Ормуског мореуза и извоз нафте у фокусу преговора САД и Ирана

Аутор:АТВ редакција
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Вашингтон и Техеран ће на предстојећим преговорима разговарати о отварању Ормуског мореуза и укидању поморске блокаде иранских лука, преноси АП, позивајући се на регионалног званичника укљученог у посредничке напоре.
Приједлог, како се наводи, предвиђа и обуставу свих војних дејстава на Блиском истоку, укључујући и дејства проиранских милитантних група у Ираку.
Заузврат, САД би укинуле поморску блокаду и дозволиле Ирану извоз нафте, како је предвиђено прелиминарним споразумом о прекиду ватре.
У извјештају се додаје да договор још није постигнут и да су посреднички напори и даље у току.
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је јуче да ће преговори са Ираном почети данас поподне, али није прецизирао ко ће у њима учествовати, преноси Срна.
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