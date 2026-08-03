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Руски научници најавили три нове вакцине против рака

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 15:34

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Вакцина или цјепиво је биолошки препарат који садржи специфичне антигене или дијелове генетског материјала који се примјењују ради индуковања активног имунског одговора ради спријечавања развоја болести.
Фото: pexels/Thirdman

У Русији планирају развој три нове вакцине против онколошких обољења, изјавио је за РИА Новости академик Александар Гинцбург.

"У наредном периоду планирамо да развијемо вакцине против рака бешике, ситноћелијског карцинома плућа и колоректалног карцинома", рекао је.

Такође, свеојевремено је и руски премијер Михаил Мишустин саопштио да ће грађани Русије моћи да добију лијечење овим вакцинама у оквиру система обавезног здравственог осигурања.

Руска персонализована вакцина против рака могла би да унапреди лијечење обољелих

Персонализовани приступ лијечењу рака, који се развија у оквиру савремених терапијских вакцина, могао би у будућности да донесе ефикасније начине борбе против малигних болести. Онколог Владимир Ковчин својевремено је објаснио да овај вид терапије функционише тако што се пацијенту узима биопсија, ради на туморском ткиву и синтетише вакцина прилагођена његовом организму.

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Како је навео, за сада се највећи потенцијал види код одређених врста рака, попут меланома и неситноћелијског карцинома плућа, док би у будућности персонализоване вакцине могле да се примјењују и код других малигних обољења.

Ко може да буде кандидат за овакву терапију

Ипак, овакав вид терапије неће бити погодан за све пацијенте, јер њена примјена зависи од карактеристика самог тумора и присуства одређених рецептора који омогућавају дјеловање имунотерапије.

Реално је очекивати да овакви лијекови временом постану доступни и у Србији, али ће за то бити потребне процедуре регистрације, као и њихово уврштавање у систем лијечења преко здравственог осигурања, према његовој оцјени.

(рт балкан)

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вакцине против тумора

наука

карцином

вакцинација

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