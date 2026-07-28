Ко може да прими руску вакцину против меланома: Објављени критеријуми за пацијенте

Аутор:АТВ редакција
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Објављени су услови које пацијенти треба да испуне како би могли да приме мРНК антитуморску вакцину против меланома. Ријеч је о персонализованој терапији намењеној одраслим пацијентима са одређеним облицима и стадијумима болести, укључујући неоперабилни и метастатски меланом.
Руски Национални медицински истраживачки центар за радиологију, заједно са Националним истраживачким центром за епидемиологију и микробиологију "Гамалеја", добио је прво одобрење у свијету за ову мРНК антитуморску вакцину.
Вакцина је намјењена одраслим пацијентима са неоперабилним или метастатским меланомом и примјењује се у комбинацији са инхибиторима имунолошких контролних тачака (ICI). Предвиђена је и као додатна, односно адјувантна терапија за пацијенте којима је меланом хируршки лијечен и код којих су уклоњене све метастатске лезије, такође у комбинацији са ICI терапијом.
За разлику од терапије која би била иста за сваког пацијента, ова вакцина се прави на основу индивидуалног генетског профила тумора. Циљ је да се имунолошки систем пацијента "обучи" да препозна и уништава управо туморске ћелије, уз што мање оштећење здравог ткива.
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Центар је детаљније навео и у којим ситуацијама пацијенти могу да буду кандидати за ову терапију.
"Ако вам је претходно дијагностикован меланом, примали сте претходно лечење и сада имате рецидив, али нема метастаза у мозгу; ако вам је управо дијагностикован меланом стадијума IIB-IV и још увијек нисте примали никакав антитуморски третман, али је планирана операција; ако вам је дијагностикован меланом са удаљеним метастазама (без метастаза у мозгу) и нисте примали никакав антитуморски третман лијековима", прецизира веб-сајт, преноси агенција ТАСС.
Објављивање критеријума за примјену вакцине долази у тренутку када се за почетак терапије припрема и пацијенткиња из Србије. Професор др Владимир Јаковљевић са Факултета медицинских наука у Крагујевцу изјавио је 26. јула да би она требало да почне лијечење руском персонализованом вакцином против рака у другој половини августа.
Како је навео, заједно са професором Сергејем Бољевићем, са којим координира одлазак пацијената са ових простора на лијечење у Русију, претходно је радио на рјешавању административних и процедуралних питања.
"Руси су врло опрезно увели ову терапију и за своје грађане. До сада су само два пацијента у Русији укључена у овај процес и они, за сада, показују добар одговор на терапију, чак и интензивнији од очекиваног. Наравно, за темељније и аргументоване закључке треба времена. Ми увелико радимо на селектирању пацијената за лијечење карцинома плућа овом терапијом, која би требало да се региструје у Русији почетком 2027. године", истакао је Јаковљевић за београдску "Политику".
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За сада је, како је навео, ова терапија у Русији регистрована само за лијечење примарних кожних облика малигног меланома, укључујући и метастатску болест. У припреми је документација за њену регистрацију и за карциноме плућа, осим ситноћелијског карцинома, а очекује се да би та регистрација могла да услиједи почетком 2027. године.
О томе да ли је пацијент кандидат одлучују руски стручњаци на основу његове историје болести. Јаковљевић је навео да је пожељно да пацијент има макар минималан позитиван одговор на имунотерапију, која је један од стандардних приступа лијечењу.
Након позитивне процјене конзилијума, пацијент одлази у московски Институт "Герцен", гдје се узимају узорци крви и обављају неопходни прегледи. На генетски налаз чека се између мјесец и мјесец и по дана, након чега конзилијум доноси одлуку о наставку лијечења.
Уколико се одлучи да пацијент прими персонализовану вакцину, она се израђује у Институту "Гамалеја". Израда траје до 90 радних дана, док сам процес лијечења траје пет до шест мјесеци. Терапија је индивидуална и током примјене може да се прилагођава резултатима периодичних анализа.
Комплетан терапијски циклус кошта нешто мање од 200.000 евра, а у ту цену, према његовим ријечима, улазе дијагностичке и терапијске процедуре, као и боравак пацијента и пратиоца у Москви. Јаковљевић је навео и да руска страна, поред својих држављана, за лијечење разматра људе са ових простора због, како је објаснио, сличних генетских предиспозиција Срба и Руса.
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