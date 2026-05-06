"Не постоје контраиндикације за употребу вакцине против рака код старијих"

Вакцина против рака "Нео-Онковак" нема контраиндикација за старије особе, рекао је научни директор руског Националног истраживачког центра за епидемиологију и микробиологију (НРЦЕМ) "Гамалеја" Александар Гинцбург.
"Овдје апсолутно нема контраиндикација", истакао је Гинцбург.
Првог априла, први пацијент у Русији је примио персонализовану вакцину против рака.
Персонализовану мРНК вакцину против меланома, "Нео-Онковак", произвео је Национални медицински истраживачки центар за радиологију руског Министарства здравља, а развијена је заједно са Националним истраживачким центром за епидемиологију и микробиологију "Гамалеја" и Националним медицинским истраживачким центром за онкологију "Блохин".
Лијек је намијењен лијечењу одраслих пацијената са неоперабилним или метастатским меланомом, преноси Танјуг.
