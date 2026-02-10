У току припрема вакцине против рака за пацијенткињу из Србије

Извор:
Б92
10.02.2026
18:48
Шеф катедре патологије на Сеченовском универзитету у Москви Сергеј Бољевић изјавио је данас да је у току припрема у Институту "Гамалеја" за прављење персонализоване вакцине против рака за пацијенткињу из Србије Јовану Алексић, која има меланом.
Додао је да ће пацијенткиња добити 10 доза вакцина у року од пет мјесеци након што се заврши припрема вакцине за њу.
Бољевић је за К1 истакао, поводом вијести да је пацијенткиња из Србија прва особа на свијету која ће примити руску вакцину против рака, да ће већ након треће, четврте недјеље од како пацијенткиња почне са примјеном персонализоване вакцине, моћи да се види да ли вакцина помаже, односно да ли се метастазе повлаче, напоменувши да ово више није клиничко испитивање већ лијечење.
"На томе се радило двије године, била су претклиничка испитивања која су дала невјероватан резултат код животиња у лијечењу рака, у првом реду меланома. Иако ова метода може да лијечи било који рак, сада је узет меланом пошто он има много неоантигена и може да се уради биопсија. Прошле године су рађене провјере ооасности ове вакцине како би се знало да је она безопасна и ефикасна", навео је он.
Према његовим ријечима, када је 26. новембра добијена дозвола да вакцина може да се примјени код болесника са меланоном, примљене су двије пацијенткиње од којих је прва, из Србије, већ прошла сву дијагностику у Русији и генетски налаз који је добијен недавно.
Бољевић је истакао да чим је добијен генетски налаз пацијенткиње из Србије, конзилијум је донио одлуку да може вакцина да се примјени код ње, и додао да се очекује позитиван исход у лијечењу ове пацијенткиње.
На питање да ли се може очекивати да ова процедура појефтини и постане доступна већем броју пацијената ако лијечење ове пацијенткиње из Србије прође како треба, Бољевић је оцијенио да ће продцедура временом појефтинити, и додао да се ова технологија може примјенити код сваке врсте рака, али индивидуално код сваког пацијента.
"Сви пацијенти који су прошли све фазе лијечења и није им помогло, могу да добију вакцину која ће да их излијечи и они више никада у будућности ту врсту рака не могу да добију", поручио је професор.
