Умјетници добијају по 325 евра седмично

Ирска је покренула програм плаћања основног прихода за област умјетности, обавезујући се да ће 2.000 умјетника примати по 325 евра седмично, изјавио је министар културе Ирске Патрик О’Донован.
"Програм је трајно уведен након трогодишње пробе, за коју су учесници рекли да им је ублажио финансијски притисак и омогућио да више времена посвете стваралаштву", рекао је О’Донован.
Програм је званично покренут у просторији "Џејмс Џојс", у даблинској културној институцији "Бјулис".
"Овај потез ће издвојити Ирску од других земаља када је ријеч о томе колико цијенимо културу и креативност", додао је О’Донован.
Ирска је пилот-пројекат, из којег је настао овај програм, започела 2022. године како би помогла умјетницима да се финансијски опораве од посљедица затварања током пандемије ковида 19.
