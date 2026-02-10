Logo
Лавров: Безбједносне гаранције за Украјину само продужавају сукоб са Русијом

Лавров: Безбједносне гаранције за Украјину само продужавају сукоб са Русијом
Фото: Танјуг/АП

Министар спољних послова Русије Сергеј Лавров рекао је да се под такозваним безбједносним гаранцијама за Украјину данас не подразумијева општа европска безбједност, већ наставак сукоба против Русије.

Он је у интервјуу за телевизију НТВ додао да се став Москве према овом питању није промијенио.

Руски министар је подсјетио да су током преговора са украјинском делегацијом у Истанбулу у априлу 2022. године управо безбједносне гаранције биле кључна тема, преноси Спутњик.

- И тамо се говорило о Украјини, али се предлагало да гаранти буду сталне чланице Савјета безбједности Уједињених нација, укључујући Русију и Кину, уз могуће учешће Њемачке и Турске. Тако је отприлике било описано. Суштина гаранција се сводила на то да се, уколико би дошло до било чега што није у складу са договорима, сви гаранти окупе и једногласно, консензусом, донесу некакву одлуку - саопштио је Лавров.

Према његовим ријечима, овакав приступ је Москви одговарао, јер је то, како је навео, заиста било повезано са колективним форматом у области безбједносних гаранција.

- Данас је све то поништено. Безбједносне гаранције за Украјину више се не посматрају у оквиру опште европске безбједности, већ као средство да она настави непријатељска дејства против Русије - навео је руски дипломата.

Лавров је саопштио да не сумња да и амерички посредници у потпуности разумију ову ситуацију.

- Предсједник Русије Владимир Путин је са њима лично више пута разговарао. Постоје и други канали путем којих им се преносе наши актуелни ставови. Видјећемо у којој мјери ће Сједињене Америчке Државе бити спремне и вољне да прихвате те апсолутно непромјенљиве ставове - рекао је Лавров.

Друга рунда трилатералних преговора о Украјини одржана је у Абу Дабију 4. и 5. фебруара, а на преговорима су учествовале делегације Русије, САД и Украјине.

Прва рунда одржана је 23. и 24. јануара у Абу Дабију.

Сергеј Лавров

Русија

Украјина

