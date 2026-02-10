Таксиста опљачкан и избоден: Сумња се да је ово мотив

Извор:
Блиц
10.02.2026
17:45
Коментари:0
Нападнути таксиста (57) довезао је муштерију из Београда у Улицу Дожа Ђерђа у Новом Саду, након чега је избоден ножем, а нападач му је украо 110.000 динара, незванично се сазнаје.
Према првим информацијама, напад се догодио данас поподне у Новом Саду. Мушкарац којег је таксиста возио из Београда, након завршене вожње га је напао и избо ножем.
Како се незванично сазнаје, након напада, мушкарац му је украо торбицу са новцем.
Полиција интензивно трага за мушкарцем.
Према ријечима докторке Душке Лакете из Завода за ургентну медицину, њихова љекарска екипа интервенисала је по првом приоритету у Дожа Ђерђа код броја 64. На лицу мјеста је збринут мушкарац старости (57) са повредама шаке и надколенице и он је у стабилном стању превезен у Ургентни центар, саопштено је из Завода за ургентну медицину.
Како сазнајемо, таксиста је избоден ножем након краће свађе на улици испред возила. Према незваничним сазнањима, дошло је до гурања између њега и још једне особе, након чега је нападач узео нож и нанео му убодне ране, преноси Блиц.
