Туга у Теслићу: Дјевојчица (5) повријеђена у тешкој несрећи изгубила битку за живот

Извор:

АТВ

10.02.2026

17:03

Коментари:

0
Туга у Теслићу: Дјевојчица (5) повријеђена у тешкој несрећи изгубила битку за живот
Фото: Теслић Данас

Дјевојчица (5) тешко повријеђена у несрећи код Теслића преминула је данас на УКЦ РС, потврђено је АТВ-у.

"Упркос напорима медицинског особља Клинике за анестезију и интензивно лијечење УКЦ РС пацијенткиња је преминула око 16 часова", саопштено је из УКЦ-а.

Њен отац Драган је хоспитализован у Клинике за анестезију и интензивно лијечење, задобио тешку повреду грудног коша и карлице. Прикључен је на апарате за механичку вентилацију.

Породица Малић

Хроника

Дјевојчица на апаратима за дисање: Породица Малић повријеђена уочи донаторске вечери

Како нам је потврђено, животно је угрожен и све даље прогнозе у вези с његовим здравственим стањем су неизвјесне.

Подсјећамо,несрећа се догодила у четвртак када је возило слетјело са пута у мјесту Перишић недалеко од Теслића.

