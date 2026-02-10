Туга у Теслићу: Дјевојчица (5) повријеђена у тешкој несрећи изгубила битку за живот

Извор:
АТВ
10.02.2026
17:03
Коментари:0
Дјевојчица (5) тешко повријеђена у несрећи код Теслића преминула је данас на УКЦ РС, потврђено је АТВ-у.
"Упркос напорима медицинског особља Клинике за анестезију и интензивно лијечење УКЦ РС пацијенткиња је преминула око 16 часова", саопштено је из УКЦ-а.
Њен отац Драган је хоспитализован у Клинике за анестезију и интензивно лијечење, задобио тешку повреду грудног коша и карлице. Прикључен је на апарате за механичку вентилацију.
Како нам је потврђено, животно је угрожен и све даље прогнозе у вези с његовим здравственим стањем су неизвјесне.
Подсјећамо,несрећа се догодила у четвртак када је возило слетјело са пута у мјесту Перишић недалеко од Теслића.
